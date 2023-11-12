Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек

Нередко случается так, что кот или кошка внезапно агрессивно реагирует на попытки своего хозяина обняться. Особенно странно, когда кошка вдруг начинает кусаться. Кошки могут не любить объятия по нескольким причинам, и это связано с их естественным поведенческим инстинктом.
Почему кошка может не любить объятия?
Самостоятельность: Кошки известны своей независимостью. Они часто предпочитают желание самостоятельно исследовать окружающую среду и не всегда хотят ограничиваться объятиями.
Территориальность: У кошек сильный инстинкт территориальности. Они могут считать объятия нарушением своего пространства и реагировать стрессом.
Чувствительность к прикосновению: Некоторые кошки очень чувствительны к прикосновениям и могут считать объятия неприятными или даже болезненными, особенно если они не привыкли к этому с юных лет.
Страх: Объятия могут восприниматься кошкой как угроза или источник стресса, особенно если кошка не чувствует себя уверенно в окружающей среде.
Индивидуальные предпочтения: Каждая кошка уникальна, и предпочтения в отношении физического контакта могут существенно различаться.
В то же время, есть несколько возможных причин, по которым некоторые кошки могут любить объятия:
Любовь к теплу: Кошки обожают тепло, и объятия могут обеспечить дополнительное тепло от человека. Особенно это может быть приятным для них в холодное время года.
Приязнь и связь: Объятия могут указывать на связь и привязанность между кошкой и человеком. Некоторые кошки чувствуют себя комфортно и безопасно в тесном физическом контакте.
Социализация: Если кошка была социализирована с людьми с раннего возраста и получила положительный опыт взаимодействия с ними, она может быть склонна к объятиям.
Поддержка и защита: Объятия могут вызвать у кошки чувство защиты и поддержки, особенно в новых или стрессовых ситуациях.
Признак доверия: Если кошка предпочитает обниматься, это может указывать на то, что она чувствует доверие к человеку и считает его безопасным и комфортным компаньоном.
Любят ли кошки обниматься?
Зоопсихолог Сергей Клочко в эфире "Сніданку з 1+1"отмечает, что коты на самом деле не очень любят объятия.
"Если кошка хочет ласки, внимания, она как правило подхоит с выскоко поднятым хвостом, что является сигналом "я тебя люблю", "у меня хорошее настроение". Когда кот трется о хозяина мордочкой, обменивается запахом - это очень хороший сигнал", - указывает зоопсихолог.
Смотрите видео о том, любят ли кошки обниматься:
По его словам, существуют и определенные особенности котов определенных пород. Например, свинксы, мейн-куны очень склонны к приязненным отношениям с человеком, а вот сиамская и британская кошки более своенравны и их объятия нелегко заслужить.
Также важную роль играет характер и темперамент именно вашей кошки.
Если вы хотите развивать близкие отношения с кошкой, важно прислушиваться к ее сигналам и уважать ее особенности. Если кошка не проявляет интереса к объятиям, лучше уважать ее пространство и искать другие способы взаимодействия, которые ей больше подходят.
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