УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек

Юрий Берендий
12 ноября 2023, 19:46обновлено 12 ноября, 20:25
Главред выяснил, любят ли коты обниматься и как кошка может проявлять свою любовь к хозяину.
Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек
Любят ли коты обниматься - зоопсихолог дал неожиданный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Нередко случается так, что кот или кошка внезапно агрессивно реагирует на попытки своего хозяина обняться. Особенно странно, когда кошка вдруг начинает кусаться. Кошки могут не любить объятия по нескольким причинам, и это связано с их естественным поведенческим инстинктом.

Почему кошка может не любить объятия?

Самостоятельность: Кошки известны своей независимостью. Они часто предпочитают желание самостоятельно исследовать окружающую среду и не всегда хотят ограничиваться объятиями.

Территориальность: У кошек сильный инстинкт территориальности. Они могут считать объятия нарушением своего пространства и реагировать стрессом.

Чувствительность к прикосновению: Некоторые кошки очень чувствительны к прикосновениям и могут считать объятия неприятными или даже болезненными, особенно если они не привыкли к этому с юных лет.

Страх: Объятия могут восприниматься кошкой как угроза или источник стресса, особенно если кошка не чувствует себя уверенно в окружающей среде.

Индивидуальные предпочтения: Каждая кошка уникальна, и предпочтения в отношении физического контакта могут существенно различаться.

В то же время, есть несколько возможных причин, по которым некоторые кошки могут любить объятия:

Любовь к теплу: Кошки обожают тепло, и объятия могут обеспечить дополнительное тепло от человека. Особенно это может быть приятным для них в холодное время года.

Приязнь и связь: Объятия могут указывать на связь и привязанность между кошкой и человеком. Некоторые кошки чувствуют себя комфортно и безопасно в тесном физическом контакте.

Социализация: Если кошка была социализирована с людьми с раннего возраста и получила положительный опыт взаимодействия с ними, она может быть склонна к объятиям.

Поддержка и защита: Объятия могут вызвать у кошки чувство защиты и поддержки, особенно в новых или стрессовых ситуациях.

Признак доверия: Если кошка предпочитает обниматься, это может указывать на то, что она чувствует доверие к человеку и считает его безопасным и комфортным компаньоном.

Любят ли кошки обниматься?

Зоопсихолог Сергей Клочко в эфире "Сніданку з 1+1"отмечает, что коты на самом деле не очень любят объятия.

"Если кошка хочет ласки, внимания, она как правило подхоит с выскоко поднятым хвостом, что является сигналом "я тебя люблю", "у меня хорошее настроение". Когда кот трется о хозяина мордочкой, обменивается запахом - это очень хороший сигнал", - указывает зоопсихолог.

Смотрите видео о том, любят ли кошки обниматься:

По его словам, существуют и определенные особенности котов определенных пород. Например, свинксы, мейн-куны очень склонны к приязненным отношениям с человеком, а вот сиамская и британская кошки более своенравны и их объятия нелегко заслужить.

Также важную роль играет характер и темперамент именно вашей кошки.

Если вы хотите развивать близкие отношения с кошкой, важно прислушиваться к ее сигналам и уважать ее особенности. Если кошка не проявляет интереса к объятиям, лучше уважать ее пространство и искать другие способы взаимодействия, которые ей больше подходят.

Также вс может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коты
Реклама

Главное за день

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

20:21 Мир
"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

18:27 Украина
Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:21

Власти стран Запада боятся бурной активности украинских спецслужб - The Times

19:46

Звезда "Игры престолов" сообщил про смерть нерожденной дочери

19:46

Это признак, что кот вам не доверяет: зоопсихолог раскрыл секрет поведения кошек

19:30

Чего ожидать от врага зимоймнение

18:56

Новые военные переговоры США и Китая приоритет для встречи Байдена и Си – Bloomberg

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:27

"Исчез командир с замами": оккупанты ноют из-за прорыва ВСУ на левый берег Днепра

17:46

"Вагнеровцы" снова в Украине: стало известно, куда перебросили наемников Пригожина

17:39

Взорвали прямо во время совещания: новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе

17:03

На это способны единицы: только гении найдут бабочку среди собак за 6 секунд

Реклама
17:00

Гороскоп Таро на неделю 6-12 ноября: Весам - воплощение мечт в реальность, Козерогу - отшельничество

16:59

В Германии согласны удвоить военную помощь Украине - Reuters

16:59

"Отрежут оккупантов": эксперт раскрыл, на каком направлении ВСУ могут мощно наступать

16:49

Откуда можно увидеть МКС: простой секрет о невероятной космической станции

16:38

Вступление Украины в НАТО без оккупированных территорий - в Офисе президента ответили

16:18

Известная певица раскрыла неожиданную причину резкого исчезновения со сцены

16:11

Штраф 100 евро: почему в Бельгии нельзя играть в снежки

16:03

Черноморский флот выводят из Крыма: в ВМС сообщили о последствиях для врага

15:29

Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцамиВидео

15:27

ВСУ отбросили россиян от границы на Харьковщине: какова ситуация в селе Тополи

15:18

Гороскоп на завтра 13 ноября 2023: Тельцу - признание в ошибках, Раку - чувствительность

Реклама
15:13

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов - ГУР

15:09

Педагог запретила студентке говорить на украинском: в Днепре вспыхнул языковой скандал

14:59

"Никто ПВО не даст в аренду": Игнат рассказал о защите украинского неба

14:45

4 признака, что у вас дома точно есть мыши

14:38

Билык перепела на украинском хит, посвященный воину-танцору ДикусаруВидео

14:23

Как почистить черное пальто от шерсти котов перед выходом в город

14:15

Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Тельцу - новая связь, Близнецам - важное решение

14:13

Мужчина поделился гениальным методом, как очистить автомобиль с помощью лимона

14:11

Звезда Дизель Шоу стал отцом в четвертый раз и раскрыл редкое имя младенца

14:07

Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

13:56

Как уменьшить счета за электричество: 6 советов, которые сэкономят ваши деньги

13:50

Налетит снег и придут морозы: в Украину резко ворвется похолодание

13:49

Оккупанты уменьшили атаки возле Авдеевки: в ВСУ объяснили, как "выморозят" россиян

13:15

Медведев снова вякнул: брызнул желчью против Одессы, Николаева и Киева

13:00

"Мы увидим лютый результат": когда Украина устроит переворот в войне - невероятный прогнозВидео

12:48

Конгресс США представил проект без помощи Украины и Израиля: Белый дом раскритиковал - Reuters

12:28

Панин оскандалился сравнением Украины и РФ и заявил про "один народ"

12:10

Бросают в бой пехоту из-за потери техники: в ISW описали большую проблему оккупантов

12:01

Китайский гороскоп на завтра 13 ноября: Крысам - хлопоты, Козы - держите себя в руках

11:50

Лунный календарь 13 ноября 2023: один из самых ярких дней в месяце способствует погашению долга

Реклама
11:39

Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

11:24

4 области под угрозой: эксперт сказал, как РФ может изменить тактику ракетных ударов

11:20

Финансовый гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: кто умножит свои деньги

10:59

"Россия увеличивает атаки": генералы раскрыли тяжелую обстановку на фронте

10:48

Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября: Рыбы - проявите чувства, Тельцы будут на высоте

10:25

Суперсирный пирог, собирающий комплименты: готовим настоящую болгарскую пышную баницу

10:23

"2 условия изменят ситуацию на фронте": полковник ВСУ назвал основные потребности Украины

10:23

Майкл Наки. Тотальный позор Черноморского флотаВидеоблоги

09:59

На Белгородщине "бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

09:48

Лобовой сценарий контрнаступления ВСУ не был безальтернативныммнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять