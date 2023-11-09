УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

Яна Ставская
9 ноября 2023, 21:52
Если заметили, что вашему коту плохо, следуйте некоторым рекомендациям. Например - больше играйте с животным или купите ему новые игрушки.
Как понять погоду по коту
Читайте, как вывести кота из депрессии / Коллаж Главреда. Фото: скриншот

Кошки, как и люди, чувствуют радость и грусть, а также могут переживать депрессию. Однако у домашних питомцев определить психическое расстройство сложнее. Особенно животные подвержены болезням после кастрации и стерилизации. Главред рассказывает, сколько длится стресс у кота и как его распознать.

Симптомы депрессии кошки

  • кошка может недоедать, становится ленивой, апатичной, много спит;
  • животное проявляет безразличие к играм;
  • кот начинает больше мяукать или вообще прекращает;
  • домашний питомец чаще ходит в туалет или метит территорию.

Есть ряд причин, почему у кошки депрессия. Например, это может быть связано с переменами в доме (в том числе потерей другого домашнего питомца) или отсутствием внимания со стороны хозяина.

Также кошки могут переживать стресс в связи с болезнями - болью, отсутствием еды или воды. Но самая распространенная причина - операции и медицинские процедуры.

видео дня

Депрессия у кота после стерилизации и кастрации

Стерилизация кошки может повлиять на её гормональный баланс, и у некоторых животных могут возникнуть временные изменения в поведении.

Вмешательство в естественный процесс размножения может вызвать стресс у кошки, и её поведение может измениться в первые дни после операции. Она может проявлять усталость, пассивность, аппетит может уменьшиться.

Эти изменения, как правило, временные и связаны с адаптацией кошки к новой ситуации.

Как вывести кота из депрессии - антидепрессанты для кошек

На лечение кота может пойти много времени, а еще необходимы забота и внимание. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь в этом процессе.

  • Обеспечьте комфортное окружение. Поставьте любимые игрушки, миску с водой и место для отдыха.
  • Предоставьте достаточно внимания. Проводите больше времени с котом, общайтесь с ним, играйте.
  • Разнообразьте окружающую среду. Измените расположение мебели, добавьте новые игрушки.
  • Обеспечьте физическую активность. Регулярные игры с кошкой могут способствовать выработке эндорфинов - гормонов счастья.
  • Поддерживайте режим. Коты любят режим и предсказуемость. Постарайтесь устанавливать определенные времена кормления и игр.
  • Рассмотрите использование феромонов. На рынке существуют продукты на основе феромонов, которые могут помочь снять стресс у кошек.

Если симптомы депрессии сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации. Возможно, потребуется медицинское вмешательство или дополнительные советы по уходу за кошкой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коты лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:36 Украина
Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

20:59 Украина
Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:53

Российскую музыку хотят запретить на всех платформах

21:52

Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

21:36

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:31

Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

20:59

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
20:54

Лупил ногами: в Житомирской области произошла драка с сотрудником ТЦК

20:03

Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group - эксперт актуально

19:29

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:13

Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

Реклама
19:10

Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Радамнение

19:08

16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

19:02

Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

18:37

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:23

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:21

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра

18:04

Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

17:59

"Преимущество украинской артиллерии есть не везде": в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

17:54

В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

17:54

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

17:36

В Южной Корее огромный робот убил мужчину

Реклама
17:32

Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

17:30

Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычкеВидео

17:05

Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлетаВидео

17:01

"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

16:57

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

16:49

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

16:37

Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

16:34

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

16:20

Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

16:03

Путин "пробалаболил" имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФВидео

15:50

Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

15:40

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

15:29

Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

15:26

Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

15:12

Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега ВинникаВидео

15:06

"Жесткие переговоры": Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

15:05

Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

15:03

Были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров РФ: детали удара по Скадовску

14:59

На "Мисс Вселенной" организаторы снова пытаются "подружить" участниц от Украины и России

14:57

"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

Реклама
14:51

Когда Украина вступит в Европейский Союз: озвучена "реальная" дата

14:18

Подруга Киркорова рассказала, с кем встречается певец

14:11

Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

14:09

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:08

Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

13:44

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

13:41

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

13:37

Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

13:37

Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять