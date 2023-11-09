Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

Кошки, как и люди, чувствуют радость и грусть, а также могут переживать депрессию. Однако у домашних питомцев определить психическое расстройство сложнее. Особенно животные подвержены болезням после кастрации и стерилизации. Главред рассказывает, сколько длится стресс у кота и как его распознать.
Симптомы депрессии кошки
- кошка может недоедать, становится ленивой, апатичной, много спит;
- животное проявляет безразличие к играм;
- кот начинает больше мяукать или вообще прекращает;
- домашний питомец чаще ходит в туалет или метит территорию.
Есть ряд причин, почему у кошки депрессия. Например, это может быть связано с переменами в доме (в том числе потерей другого домашнего питомца) или отсутствием внимания со стороны хозяина.
Также кошки могут переживать стресс в связи с болезнями - болью, отсутствием еды или воды. Но самая распространенная причина - операции и медицинские процедуры.
Депрессия у кота после стерилизации и кастрации
Стерилизация кошки может повлиять на её гормональный баланс, и у некоторых животных могут возникнуть временные изменения в поведении.
Вмешательство в естественный процесс размножения может вызвать стресс у кошки, и её поведение может измениться в первые дни после операции. Она может проявлять усталость, пассивность, аппетит может уменьшиться.
Эти изменения, как правило, временные и связаны с адаптацией кошки к новой ситуации.
Как вывести кота из депрессии - антидепрессанты для кошек
На лечение кота может пойти много времени, а еще необходимы забота и внимание. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь в этом процессе.
- Обеспечьте комфортное окружение. Поставьте любимые игрушки, миску с водой и место для отдыха.
- Предоставьте достаточно внимания. Проводите больше времени с котом, общайтесь с ним, играйте.
- Разнообразьте окружающую среду. Измените расположение мебели, добавьте новые игрушки.
- Обеспечьте физическую активность. Регулярные игры с кошкой могут способствовать выработке эндорфинов - гормонов счастья.
- Поддерживайте режим. Коты любят режим и предсказуемость. Постарайтесь устанавливать определенные времена кормления и игр.
- Рассмотрите использование феромонов. На рынке существуют продукты на основе феромонов, которые могут помочь снять стресс у кошек.
Если симптомы депрессии сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации. Возможно, потребуется медицинское вмешательство или дополнительные советы по уходу за кошкой.
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