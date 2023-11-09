Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

Если заметили, что вашему коту плохо, следуйте некоторым рекомендациям. Например - больше играйте с животным или купите ему новые игрушки.

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Читайте, как вывести кота из депрессии / Коллаж Главреда. Фото: скриншот

Кошки, как и люди, чувствуют радость и грусть, а также могут переживать депрессию. Однако у домашних питомцев определить психическое расстройство сложнее. Особенно животные подвержены болезням после кастрации и стерилизации. Главред рассказывает, сколько длится стресс у кота и как его распознать.

Симптомы депрессии кошки

кошка может недоедать, становится ленивой, апатичной, много спит;

животное проявляет безразличие к играм;

кот начинает больше мяукать или вообще прекращает;

домашний питомец чаще ходит в туалет или метит территорию.

Есть ряд причин, почему у кошки депрессия. Например, это может быть связано с переменами в доме (в том числе потерей другого домашнего питомца) или отсутствием внимания со стороны хозяина.

Также кошки могут переживать стресс в связи с болезнями - болью, отсутствием еды или воды. Но самая распространенная причина - операции и медицинские процедуры.

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Депрессия у кота после стерилизации и кастрации

Стерилизация кошки может повлиять на её гормональный баланс, и у некоторых животных могут возникнуть временные изменения в поведении.

Вмешательство в естественный процесс размножения может вызвать стресс у кошки, и её поведение может измениться в первые дни после операции. Она может проявлять усталость, пассивность, аппетит может уменьшиться.

Эти изменения, как правило, временные и связаны с адаптацией кошки к новой ситуации.

Как вывести кота из депрессии - антидепрессанты для кошек

На лечение кота может пойти много времени, а еще необходимы забота и внимание. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь в этом процессе.

Обеспечьте комфортное окружение. Поставьте любимые игрушки, миску с водой и место для отдыха.

Поставьте любимые игрушки, миску с водой и место для отдыха. Предоставьте достаточно внимания. Проводите больше времени с котом, общайтесь с ним, играйте.

Проводите больше времени с котом, общайтесь с ним, играйте. Разнообразьте окружающую среду. Измените расположение мебели, добавьте новые игрушки.

Измените расположение мебели, добавьте новые игрушки. Обеспечьте физическую активность. Регулярные игры с кошкой могут способствовать выработке эндорфинов - гормонов счастья.

Регулярные игры с кошкой могут способствовать выработке эндорфинов - гормонов счастья. Поддерживайте режим. Коты любят режим и предсказуемость. Постарайтесь устанавливать определенные времена кормления и игр.

Коты любят режим и предсказуемость. Постарайтесь устанавливать определенные времена кормления и игр. Рассмотрите использование феромонов. На рынке существуют продукты на основе феромонов, которые могут помочь снять стресс у кошек.

Если симптомы депрессии сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к ветеринару для консультации. Возможно, потребуется медицинское вмешательство или дополнительные советы по уходу за кошкой.

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