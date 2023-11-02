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Вы будете поражены: стало известно, почему кошка спит рядом с человеком - 5 причин

Юрий Берендий
2 ноября 2023, 19:15
Почему кошки спят на голове или в ногах своих хозяев. Главред выяснил 5 причин, которые объясняют такое поведение животных.
Кошки
Почему коты спят в ногах - 5 причин, как кошка выбирает где спать / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Почти каждый внимательный хозяин замечает, что иногда его кошка спит на подушке рядом с его головой, и это может вызвать вопрос, почему она выбирает именно это место. У животных может быть несколько причин быть ближе к человеку, и иногда это просто часть их упрямого характера.

Как указывает блогер Jackson Galaxy в своем YouTube проекте, кошки спят возле или на ногах своих владельцев часто по нескольким причинам:

Тепло и комфорт

Ноги человека дают тепло, и кошки часто ищут теплое место для сна. Ваши ноги могут быть одной из самых теплых и удобных зон для этого.

По словам блогера, кошки - это просто кошачьи ракеты с тепловым наведением.

"Они найдут этот маленький кусочек солнечного места в доме и спят прямо там. Иногда ваша кошка может спать на вентиляционной трубе или на компьютере, или, как в моем случае, они всегда находят способ спать на модеме", - указывает автор.

Он приходит к выводу, что люди выделяют много тепла, особенно когда спят. Jackson Galaxy также объясняет, почему кошки спят возле головы.

"Кошки хотят быть рядом с человеком и это одна из причин почему они ложатся на вас. Для тех из вас, кто обнаружил, что ваши кошки спят возле головы, прямо у ваших ушей, это потому, что ни одно место на вашем теле не выделяет больше тепла, чем голова", - говорит владелец кошки Jackson Galaxy.

Безопасность

Кошки ищут место, где они чувствуют себя в безопасности, и у ног своего хозяина они могут чувствовать себя в безопасности.

"Они любят прижиматься к местам, где безопасно, надежно и тепло, где они чувствуют себя защищенными. Вот почему вы увидите, как котята пытаются залезть в каждое свободное место вокруг мамы, где только могут. Речь идет не только о еде, но и о безопасности", - подчеркивает блогер.

Jackson Galaxy резюмирует, что таким образом кошка ищет безопасности.

"Человек - это источник безопасности. Человек берет на себя эту роль, материнскую роль, когда кот становится старше. Так что это поведение, которое осталось от котенка. Ритм вашего дыхания и сердцебиения также напоминает им о комфорте, безопасности и любви, которую они испытывали от мамы".

Близость к владельцу

Кошки могут чувствовать необходимость быть рядом со своим хозяином, даже во время сна. Это может быть выражение их привязанности и доверия к вам.

"Все это показывает, что связь между вами и вашей кошкой очень сильна", - добавляет блогер.

Социальность:

Кошки - социальные животные, и им нравится быть рядом с другими членами своей семьи, включая вас.

"В семьях, где есть несколько членов, кошки обычно сочувствуют всем членам семьи. Однако обычно они выбирают того, к кому наиболее благосклонны. Кошка может быть игривой со всеми, кого считает частью своей стаи, но спать в ногах кровати будет только с любимым человеком", - резюмирует автор канала.

Смотрите видео, где рассказывается почему коты спят рядом со своими хозяевами:

Запах

Ваши ноги содержат ваш аромат, и это может быть еще одной причиной, по которой кошки спят рядом с ними. Запах может успокаивать и придавать им ощущение безопасности.

Не все кошки склонны спать у ног своего хозяина, и это может зависеть от характера каждого отдельного животного. Важно помнить, что все коты - индивидуальности. Независимо от того, с чем они сталкивались в детстве, когда были маленькими, будь-то природа или воспитание, коты по-прежнему индивидуальны.

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коты
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