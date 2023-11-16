Уберите это немедленно: что нельзя хранить на балконе

Балкон - прекрасное место для отдыха, но не все ваши вещи подходят для этого пространства. Давайте разберемся, какие предметы лучше всего избегать хранить на балконе, чтобы сохранить их долгий срок службы и предотвратить нежелательные проблемы.
Электроника и техника
Балкон - не место для вашей ценной электроники. Экстремальные температуры и влажность могут повредить устройства, приводя к коротким замыканиям и поломкам. Лучше всего хранить электронику внутри, в защищенном от внешних условий пространстве.
Дорогие текстильные изделия
Текстильные изделия, такие как драгоценные ковры, мягкие подушки или декоративные шторы, могут подвергаться воздействию солнца, дождя и влаги на балконе.
Это может вызвать выцветание, плесневелые пятна и другие повреждения. По возможности, храните их в сухом и защищенном от природных условий месте.
Легковоспламеняющиеся материалы
Канистры с бензином, баллоны с пропаном, аэрозольные баллончики и фейерверки никогда не оставляйте на балконах, их лучше хранить в темных, прохладных помещениях, например, в гараже.
От попадания солнечных лучей легковоспламеняемые материалы могут быстро загореться – оттого у них и такое говорящее название.
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