Филе как будто "ожило": кусок рыбы "выпрыгивал" из духовки во время приготовления

В течение всего времени приготовления рыба не прекращала дергаться / скриншот

В Сеть попало жуткое видео, на котором кусок кусок рыбы подпрыгивает в духовке вверх и вниз так, как будто он живой.

Ролик, опубликованный на платформе Reddit, начинается с того, что женщина открывает духовку, в которой жарится филе. Вдруг кусок рыбы начинает дергаться и будто пытается выпрыгнуть.

В течение всего времени приготовления рыба не прекращала дергаться. Кажется, что она ожила.

Пользователи соцсетей объясняют такое "поведение" мертвой рыбы тем, что ее нервные окончания на позвоночнике продолжают посылать электрические импульсы к мышцам, что и вызывает такие прыжки.

В свою очередь, эксперты IFLScience.com отмечают, что действительно, несмотря на то, что мозг и сердце рыбы уже не функционируют, ее клетки все еще реагируют на раздражители — в частности, на соль. Поэтому мертвая рыба будет продолжать двигаться, пока не потратит все свои запасы энергии. Однако, это не значит, что рыба живая или чувствует боль.

Как сообщал Главред, в США поймали рыбу с человеческим зубами. Кейпкодский карась, он же овчарка, он же рыба-каторжник, он же рыба с овечьей головой, попался на удочку заядлого местного рыбака Натана Мартина.