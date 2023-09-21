Фильмы о любви, которые стоит посмотреть: вечная классика и кино, которое ошеломит

Есть много замечательных фильмов о любви в разных жанрах. Ниже мы покажем довольно субъективную подборку на разные вкусы для киноманов.
Фильмы о любви и страсти
1. "Вечное сияние чистого разума" (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2004) – меланхолическая, философская и фантастическая история от безумного французского гения Мишеля Гондри о том, как два человека пытаются забыть друг друга после разрыва отношений.
2. "Ромео и Джульетта" (Romeo and Juliet, 1996) - современная интерпретация легендарной пьесы Уильяма Шекспира, снятая пижоном и любителем шика-блеска База Лурманна в стиле гангстерского боевика.
3. "Ла-Ла Ленд" (La La Land, 2016) ‒ грустный и старомодный мюзикл Демиана Шазелла о молодой артистке, мечтающей об успехе в Голливуде и пианисте, мечтающем стать легендой джаза.
4. "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby, 2013) - экранизация классического романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда от все того же База Лурмана (о страсти и разочарованиях в Новом Йорке 1920-х годов) ‒ с компьютерными спецэффектами и песнями Бейонсе.
5. "Амели" (Amélie, 2001) - чарующая французская комедия от фантазера Жан-Пьера Жене о парижской официантке, которая решает изменить жизни людей вокруг себя.
6."Один день" (One Day, 2011) – невероятно печальная, но при этом светлая история о дружбе и романе, которые развивались на протяжении нескольких десятилетий.
7. "Поющие под дождем" (Singin' in the Rain, 1952) ‒ классический мюзикл, который считается одним из лучших фильмов о любви и шоу-бизнесе (с невероятными песнями и танцами от легендарного Джина Келли).
8. "Перед рассветом" – "Перед закатом" – "Перед полуночью". Легендарная трилогия Ричарда Линклейтера ‒ романтические драмы об американце и француженке, чья случайна встреча в Вене обернулась многолетними чувствами.
Фильмы о любви с разницей в возрасте
Фильмы, где присутствует разница в возрасте между главными персонажами, часто исследуют темы сложностей и особенностей такой любви. К примеру:
- "Гарольд и Мод" (Harold and Maude, 1971) - комедия о странной и трогательной любви между молодым Гарольдом и пожилой Мод. Этот фильм рассматривает темы жизни, смерти и настоящей любви.
- "Выпусник" (The Graduate, 1967) - классический фильм о выпускнике колледжа, который начинает роман с женщиной, старше его матери.
- "Любовь и другие лекарства" (Love & Other Drugs, 2010) - романтическая комедия о продавце таблеток и его отношениях с женщиной, которая борется с болезнью Паркинсона.
- "Дети тишины" (Children of a Lesser God, 1986) - драма о романе между учителем в школе для слабослышащих и его красивой/норовистой ученицей.
- "Энни Холл" (Annie Hall, 1977) - комедия Вуди Аллена о сложных отношениях между стендап-комиком и женщиной с психологическими проблемами.
- "Она" (Her, 2013) - футуристическая романтическая драма о писателе, который влюбляется в операционную систему компьютера.
Впрочем, эти списки можно и можно продолжать до бесконечности.
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