Функция, о которой знают единицы: как восстановить переписку в Viber

Можно ли восстановить удаленный чат в Viber знают не все, но в критические моменты одна функция приложения может спасти важную информацию.

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Как восстановить сообщения в Viber удаленные собеседником / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Viber

Потеря важной переписки в Viber может стать большой проблемой, особенно если вы не воспользовались малоизвестной фукнцией создания резервных копий. Сама компания объяснила, как восстановить переписку в Viber на разных устройствах, а также рассказала о возможности восстановления без резервных копий.

Где хранятся резервные копии Viber?

Viber использует облачные сервисы для сохранения резервных копий. На Android резервные копии хранятся в Google Диске, а на iPhone - в iCloud. Это позволяет пользователям легко восстанавливать чаты при повторной установке приложения или смене устройства.

Как восстановить переписку в Viber на Android существует простая инструкция. Если у вас есть резервная копия, восстановить переписку в Viber на Android очень просто: установите Viber из Play Store и войдите в свою учетную запись, после чего нажмите восстановить резервную копию с Google Диска.

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Для пользователей iPhone процесс восстановления похож: Установите Viber из App Store и войдите в свою учетную запись. Система предложит восстановить резервную копию из iCloud, одобрите восстановление и ваша переписка появится на устройстве.

Иногда перед пользователем встает задача, как восстановить сообщения в Viber, удаленные собеседником. Восстановить его без резервной копии невозможно. Viber не позволяет просматривать удаленные собеседником сообщения.

Часто возникает вопрос, можно ли вернуть удаленный чат. Если резервная копия была создана до момента удаления чата, тогда ответ на этот вопрос - да, можно. Вам нужно восстановить последнюю резервную копию, и все чаты, которые были на момент ее создания, снова появятся.

Восстановить старый Viber на телефоне можно, установив приложение в Google Play или App Store, войдя в свою учетную запись и восстановив резервную копию, если она была создана.

Восстановление удаленных сообщений в Viber на Android требует резервной копии. Без нее восстановление невозможно. Используйте настройки, чтобы убедиться, что резервное копирование активировано.

Если вы не знаете, где находится корзина в Viber, то это неудивительно. Такой функции в приложении нет, поэтому удаленные сообщения не сохраняются и не могут быть восстановлены без резервной копии.

Что такое Viber? Приложение-мессенджер, который позволяет отправлять сообщения, осуществлять видео- и голосовые VoIP-звонки через интернет. Голосовые вызовы между пользователями бесплатные. Viber Messenger имеет возможность отправлять текстовые, голосовые и видеосообщения, документы, изображения, видеозаписи и файлы, а также работать в автономном режиме, пишет Википедия.

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