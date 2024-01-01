Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

Головоломки тренируют внимательность. Также это идеальное занятие, к которому можно привлечь друзей и членов семьи. Некоторые из них настолько сложны, что разгадать их могут далеко немногие.
Главред уже предлагал хитрую головоломку для настоящих детективов - нужно найти пятого гуся за 7 секунд. В этот раз в очень короткие сроки необходимо обнаружить кролика.
На картинке изображены коты: полосатые, рыжие, белые и серые. Среди этих очаровательных мурлык спрятался кролик.
Если вам сложно заметить его с первого взгляда, вы не одиноки: только 1% людей может заметить животное всего за девять секунд.
Головоломки и оптические иллюзии созданы для того, чтобы бросить вызов нашему мозгу, поэтому не расстраивайтесь, если вы не видите кролика. Но если вы готовы принять вызов, почему бы не воспользоваться таймером и не проверить, сколько времени вам понадобится, чтобы заметить животное?
Если вы все еще безуспешно пытаетесь найти кролика - вот подсказка. Попробуйте сфокусировать взгляд на правой нижней части изображения, отключить любые другие мысли и позвольте своим глазам блуждать по этой области.
Если все равно ничего не выходит, попробуйте поискать белого кролика, который спрятался между желтыми и белыми кошками. Вы сможете узнать кролика по зубам и длинным ушам.
Ранее Главред опубликовал головоломку для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти елку.
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