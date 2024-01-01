Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд

Глядя на изображение, вам может казаться, что вы видите очень много кошек. Но на самом деле это не так.

https://glavred.info/life/golovolomka-dlya-umnyh-tolko-1-lyudey-mozhet-nayti-krolika-sredi-kotov-za-9-sekund-10529549.html Ссылка скопирована

Головоломка для тех, у кого острое зрение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Головоломки тренируют внимательность. Также это идеальное занятие, к которому можно привлечь друзей и членов семьи. Некоторые из них настолько сложны, что разгадать их могут далеко немногие.

Главред уже предлагал хитрую головоломку для настоящих детективов - нужно найти пятого гуся за 7 секунд. В этот раз в очень короткие сроки необходимо обнаружить кролика.

видео дня

На картинке изображены коты: полосатые, рыжие, белые и серые. Среди этих очаровательных мурлык спрятался кролик.

Видите ли вы кролика среди котов? / mirror.co.uk

Если вам сложно заметить его с первого взгляда, вы не одиноки: только 1% людей может заметить животное всего за девять секунд.

Головоломки и оптические иллюзии созданы для того, чтобы бросить вызов нашему мозгу, поэтому не расстраивайтесь, если вы не видите кролика. Но если вы готовы принять вызов, почему бы не воспользоваться таймером и не проверить, сколько времени вам понадобится, чтобы заметить животное?

Если вы все еще безуспешно пытаетесь найти кролика - вот подсказка. Попробуйте сфокусировать взгляд на правой нижней части изображения, отключить любые другие мысли и позвольте своим глазам блуждать по этой области.

Если все равно ничего не выходит, попробуйте поискать белого кролика, который спрятался между желтыми и белыми кошками. Вы сможете узнать кролика по зубам и длинным ушам.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред опубликовал головоломку для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 секунд найти елку.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.