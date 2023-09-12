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Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

Елизавета Бельмас
12 сентября 2023, 13:33 обновлено 12 сентября, 13:40
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Телеведущий и коуч по риторике Максим Прудеус рассказал об ошибке, которую часто допускают украинцы.
Українськомовний чи україномовний
Українськомовний чи україномовний / коллаж: Главред, фото: скриншот

Правильность употребления и произношения слов - необходимость для чистой и правильной речи. Однако в украинском языке существует очень много распространенных ошибок, которые хорошо прижилис в социуме.

Об одной из таких ошибок рассказал телеведущий и коуч по риторике Максим Прудеус. По словам эксперта, её допускает 9 из 10 украинцев

Українськомовний или україномовний

Оказывается, говорить "україномовний" совершенно неправильно. Правильный вариант - "українскомовний".

Мова - українська, отже людина, яка нею послуговується - є українскомовною. Ви ж не називаєте людей, які знають російску "росіємовними", правда? Так само неправильно і вживати слова "англомовний", "чехомовний", - пояснює Прудеус.

Взамен, по словам эксперта, правильно говорить - англійськомовний, чеськомовний і т.д.

Смотрите видео о том, как правильно называть человека, который говорит на украинском языке:

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