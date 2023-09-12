Говорить "україномовний" неправильно: телеведущий Максим Прудеус рассказал почему

Правильность употребления и произношения слов - необходимость для чистой и правильной речи. Однако в украинском языке существует очень много распространенных ошибок, которые хорошо прижилис в социуме.
Об одной из таких ошибок рассказал телеведущий и коуч по риторике Максим Прудеус. По словам эксперта, её допускает 9 из 10 украинцев
Українськомовний или україномовний
Оказывается, говорить "україномовний" совершенно неправильно. Правильный вариант - "українскомовний".
Мова - українська, отже людина, яка нею послуговується - є українскомовною. Ви ж не називаєте людей, які знають російску "росіємовними", правда? Так само неправильно і вживати слова "англомовний", "чехомовний", - пояснює Прудеус.
Взамен, по словам эксперта, правильно говорить - англійськомовний, чеськомовний і т.д.
Смотрите видео о том, как правильно называть человека, который говорит на украинском языке:
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