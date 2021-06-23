Грязно обматерила полицейских и бросила окурок: в Одессе женщина устроила перекур в троллейбусе

В одесском троллейбусе женщина начала курить, а потом обматерила прибывших полицейских / Скриншот

В Одессе в одном из троллейбусов женщина разлеглась на сидении, достала сигарету и закурила.

Женщину просили не курить пассажиры и водитель троллейбуса, однако она не реагировала, поэтому пришлось остановить транспорт и вызвать полицейских, говорится в сюжете ТСН.

Пассажирка не испугалась полицейских, а грязно обматерила и бросила в их сторону окурок.

"Когда в сторону патрульных полетел еще и окурок, тот (правоохранитель – Ред.) не выдержал и вместе с напарником схватил нарушительницу на руки и выволок из салона...", – отмечается в сюжете.

В одесском троллейбусе "отличилась" пассажирка – опубликовано видео

Напомним, в Украине запрещено курение в общественных местах. В частности, нельзя курить в общественном транспорте.

Ответственность за курение в неположенном месте предусмотрена ст. 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За курение в неположенном месте грозит предупреждение или штраф в сумме от трех до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (составляет 17 грн).