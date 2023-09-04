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И химия не нужна: эксперты рассказали, как очистить унитаз от мочевого камня

Сергей Кущ
4 сентября 2023, 09:10 обновлено 4 сентября, 09:10
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Чем дольше известковый налет остается в унитазе, тем толще будет его слой.
Как отмыть внутри унитаза
Как отмыть внутри унитаза / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Известковые отложения обычно скапливаются в унитазе под ободком и в бачке. Частично они состоят из известкового налета из водопроводной воды.

По мнению экспертов по ванным комнатам компании Villeroy & Boch, средства для удаления накипи из унитаза можно найти в каждом доме, пишет express.

Чем дольше этот налет остается в унитазе, тем толще будет слой известкового налета. Поэтому удаление накипи из унитаза и регулярная очистка бачка, если это возможно, должно быть включено в еженедельный список дел, говорят эксперты.

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Как очистить унитаз уксусом

Белый уксус очень универсален: его можно использовать для чистки швов, окон без разводов, а также для удаления накипи из кранов и унитазов.

Там, где есть большие участки известкового налета, вы можете просто полить всю поверхность белым уксусом.

Это действие рекомендуется делать вечером, чтобы уксус мог полностью впитаться в известковый налет и разрушить его.

Как очистить унитаз кока-колой

Этот газированный напиток содержит фосфорную кислоту, которая также помогает удалить известковый налет.

Просто вылейте содержимое литровой бутылки в унитаз и оставьте на несколько часов, чтобы "растворить" отложения.

Чтобы усилить эффект, колу смешивают с пищевой содой и наносят ее непосредственно на пораженные участки.

Как очистить унитаз лимонной кислотой

Помимо очистки чайников от накипи, лимонная кислота очень часто используется для удаления известкового налета в туалетах.

Смешайте две-три столовые ложки порошка лимонной кислоты с одним литром воды — всегда добавляйте воду в ведро перед лимонной кислотой, чтобы избежать разбрызгивания.

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