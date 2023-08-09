"Съедят" известковый налет в унитазе: эксперт назвал 2 лучших средства

Эксперт подробно объяснил, как избавиться от известкового налета.

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Как убрать известковый налет в унитазе / Коллаж Главред, фото: YouTube

Известковый налет — не только неприятная, но серьезная проблема, от которой "страдает" унитаз.

Крис Вуттон, управляющий директор компании Poppies, специализирующейся на уборке дома, раскрыл "золотое правило" удаления пятен на унитазе, пишет express.

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Чтобы правильно избавиться от известкового налета, Крис предлагает использовать белый уксус в качестве натурального чистящего раствора.

"Сделать крепкий кислый раствор лучше всего с помощью белого уксуса. Возьмете полстакана соды и насыпьте ее на проблемные места. Затем нанесите на пищевую соду белый уксус. Это приводит к реакции шипения, которая активирует кислоту и может разрушить самые стойкие отложения известкового налета. Примерно через 10 минут тщательно вычистите унитаз губкой", - говорит эксперт.

После чистки нужно несколько раз смыть унитаз, чтобы удались остатки налета.

"Если есть какие-то застарелые следы, вы также можете попробовать лимонный сок после смыва, так как кислый раствор может помочь удалить самые стойкие пятна, а также дезодорировать унитаз", - советует эксперт.

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