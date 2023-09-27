И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

Cохранить чистоту и порядок на вашем подоконнике и балконе можно при помощи дешевых средств.

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Чем отпугивать голубей от балкона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Голуби могут быть очень настойчивыми гостями, особенно если они решат поселиться на вашем подоконнике, но существуют простые способы отпугнуть птиц.

Эксперты рекомендуют использовать естественные средства отпугивания, такие как корица и перец чили, чтобы изгнать нежелательных голубей, пишет express.

Нелюбовь птиц к резким запахам облегчает их отпугивание от определенных мест, а некоторые из средств с сильным запахом не очень дорогие и доступны каждому.

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"Голуби не любят резкие запахи, такие как корица и острый перец. Чтобы отпугнуть голубей в вашем саду, используйте корицу или мяту, эфирное масло или кайенский перец, смешанные в распылителе с водой. Распылите смесь везде, где вы заметили активность голубей", - поделились эксперты.

Те, кто не может разбавить специи в распылителе, могут разместить небольшие емкости со средством на подоконниках дома или на окраине сада.

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