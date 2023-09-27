И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

Голуби могут быть очень настойчивыми гостями, особенно если они решат поселиться на вашем подоконнике, но существуют простые способы отпугнуть птиц.
Эксперты рекомендуют использовать естественные средства отпугивания, такие как корица и перец чили, чтобы изгнать нежелательных голубей, пишет express.
Нелюбовь птиц к резким запахам облегчает их отпугивание от определенных мест, а некоторые из средств с сильным запахом не очень дорогие и доступны каждому.
"Голуби не любят резкие запахи, такие как корица и острый перец. Чтобы отпугнуть голубей в вашем саду, используйте корицу или мяту, эфирное масло или кайенский перец, смешанные в распылителе с водой. Распылите смесь везде, где вы заметили активность голубей", - поделились эксперты.
Те, кто не может разбавить специи в распылителе, могут разместить небольшие емкости со средством на подоконниках дома или на окраине сада.
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