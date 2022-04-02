Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью

Правительство Ирландии отменило визы для украинцев в первые дни войны.
Ирландия стала одной из первой стран, кто отменил визы для украинских беженцев. Государство принимает переселенцев по европейской программе временной защиты.
О том, как податься на визу в Великобританию, читайте в материале: Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.
Как попасть в Ирландию украинским беженцам
С 25 февраля Ирландия отменила визы для украинских беженцев. Попасть в страну можно только авиасообщением. Беженцы могут прибыть в аэропорт Дублина из европейских стран, границы которых пересекли ранее.
При пересечении границы не требуется предъявлять доказательства вакцинации против Covid, ПЦР-тест и справку о выздоровлении.
Важно: в страну можно въезжать без биометрического загранпаспорта. Правительство Ирландии пускает граждан Украины с любыми документами, которые могут подтвердить личность.
Что делать по прибытии в страну
Помощь украинским беженцам предоставляется непосредственно в аэропорту Дублина. Правительство Ирландии приняло решение, о том, что центры предоставления помощи переселенцам будут находиться в Дублине – Cork Street, Корке – Hanover Quay и Лимерике.
Если вам негде жить и остановиться в Ирландии, необходимо обратиться за помощью к миграционному офицеру с просьбой о предоставлении временного жилья прямо в аэропорту.
Читайте также10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы
На что можно рассчитывать беженцам в Ирландии
Согласно директиве Европейского Союза о временной защите украинских беженцев, гражданам предоставляется право проживания в стране один год (с возможностью продления до трех лет), доступ к временному жилью и рынку труда, социальной и медицинской помощи, а также школьному образованию для детей.
Для этого необходимо обратиться в местный центр Intreo и оформить PPSN, который предоставит доступ к вышеперечисленным услугам.
Полезная информация для прибывающих в Ирландию
С подробной информацией о прибытии, расселении, социальной и медицинской помощи в Ирландии можно ознакомиться тут.
Полную информацию о въезде в страну и дальнейших действиях можно просмотреть тут.
Читайте также:
- Италия принимает украинских беженцев – как добраться и найти жилье
- Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать
- Канада принимает беженцев из Украины: как получить статус временного резидента
- Полететь в Европу: какие авиакомпании предоставляют большие скидки для украинцев
- Австрия принимает украинских беженцев: как попасть в страну и куда обращаться