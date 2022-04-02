Ирландия принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и куда обращаться за помощью

Статус беженца в Ирландии для украинцев 2022 / depositphotos.com/

Ирландия стала одной из первой стран, кто отменил визы для украинских беженцев. Государство принимает переселенцев по европейской программе временной защиты.

О том, как податься на визу в Великобританию, читайте в материале: Великобритания принимает беженцев из Украины: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.

Как попасть в Ирландию украинским беженцам

С 25 февраля Ирландия отменила визы для украинских беженцев. Попасть в страну можно только авиасообщением. Беженцы могут прибыть в аэропорт Дублина из европейских стран, границы которых пересекли ранее.

При пересечении границы не требуется предъявлять доказательства вакцинации против Covid, ПЦР-тест и справку о выздоровлении.

Важно: в страну можно въезжать без биометрического загранпаспорта. Правительство Ирландии пускает граждан Украины с любыми документами, которые могут подтвердить личность.

Что делать по прибытии в страну

Помощь украинским беженцам предоставляется непосредственно в аэропорту Дублина. Правительство Ирландии приняло решение, о том, что центры предоставления помощи переселенцам будут находиться в Дублине – Cork Street, Корке – Hanover Quay и Лимерике.

Если вам негде жить и остановиться в Ирландии, необходимо обратиться за помощью к миграционному офицеру с просьбой о предоставлении временного жилья прямо в аэропорту.

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На что можно рассчитывать беженцам в Ирландии

Согласно директиве Европейского Союза о временной защите украинских беженцев, гражданам предоставляется право проживания в стране один год (с возможностью продления до трех лет), доступ к временному жилью и рынку труда, социальной и медицинской помощи, а также школьному образованию для детей.

Для этого необходимо обратиться в местный центр Intreo и оформить PPSN, который предоставит доступ к вышеперечисленным услугам.

Полезная информация для прибывающих в Ирландию

Центры помощи переселенцам.

С подробной информацией о прибытии, расселении, социальной и медицинской помощи в Ирландии можно ознакомиться тут.

Полную информацию о въезде в страну и дальнейших действиях можно просмотреть тут.

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