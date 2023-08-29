Как быстро вывести пятно от тонального крема: три простых и дешевых способа

Главред расскажет, чем удалить пятно от косметики на одежде за считанные минуты.

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Как вывести пятна от косметики с одежды / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Каждая женщина хоть раз в жизни сталкивалась с проблемой следов от косметики на одежде. С этим достаточно просто можно справиться, если знать как. Мы расскажем, как быстро вывести пятно от тонального крема и не только с одежды.

Как вывести пятна от косметики с одежды - первый способ

Для первого и самого простого способа избавления от следов косметики на одежде понадобится ватный диск и глицерин. Диск необходимо смочить глицерином и промокнуть им пятно. На ткани диск с глицерином необходимо оставлять на 10 минут, после чего постирать вещь привычным способом.

Чем удалить пятно от косметики - второй способ

Также дешевым способом вывести пятно от косметики является спирт . Этот способ эффективный и быстрый. Пятно необходимо хорошо обработать ватным диском, смоченным в нашатырном спирте. Следом за этим вещь необходимо постирать привычным способом.

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Достаточно неожиданно, но можно попробовать вывести пятно от косметики, а в частности - от тонального крема с помощью пены для бритья. Продукт необходимо нанести на пятно и потереть губкой, он заберет на себя косметику, после чего пену нужно убрать, а вещь постирать.

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