Как кошка: гигантская крыса взобралась на мужчину в метро

Молодой мужчина проснулся лишь тогда, когда грызун залез ему на шею.

Крыса подумала, что она кошка. Фото Pixabay

В социальной сети TikTok появилось видео, которое вызвало далеко не однозначную позицию пользователей. В частности, в Нью-Йоркской подземке на видео попал интересный инцидент.

Так, во время движения поезда на спящего пассажира стала карабкаться самая настоящая гигантская крыса. При чем, спящий пассажир заметил ее далеко не сразу, а лишь спустя некоторое время, когда крыса уселась ему на шею.

Впрочем, проснувшийся от такой наглости пассажир не умер от ужаса на месте, а достаточно вялыми и медленными движениями попытался струсить обнаглевшего грызуна. Человек, который снимал на видео, тихонько хохочет, наблюдая за интересной картиной.

видео дня

Видео просмотрели около 3,4 миллионов фоловеров, а также оно набрало более 40 тысяч комментариев. В основном люди указывали на то, что реакция парня была не нормальной на такую ситуацию. "Это что, реакция? Моя реакция была сильнее лишь после одного просмотра этого видео", - написал один из пользователей. "Он слишком спокоен. У него явно дома живут крысы", - говорит другой.

Третий пользователь предположил, что ситуация, видимо, слишком типична для Нью-Йорка. "Случись это в каком-нибудь другом метро, это было бы в новостях", - предположили пользователи.

Напомним, ранее человечество изобрело новый способ по скоростной очистке чеснока. Оказалось, что если положить чеснок в микроволновку на несколько секунд, то чесночные дольки будут легко выскакивать из кожуры.

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