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Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

Дмитрий Видоменко
28 марта 2024, 12:24
"Как назвать собаку девочку красивое имя?" - рано или поздно, но всякий будущий собаковладелец задумывается о таком.
Собаки, имя
Как назвать собаку-девочку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как назвать собаку-девочку?

Выбор клички для собаки - это ответственное решение, ведь имя будет сопровождать вашего питомца всю его жизнь, сообщает YouTube-проект Zoocomplex.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать красивую и подходящую кличку для девочки-собаки:

1. Учитывайте породу и характер собаки.

Для маленьких и игривых собак подойдут клички, такие как: Джесси, Жужа, Бусинка, Фантик, Лапочка.

Для крупных и спокойных собак подойдут более звучные и статные клички, например: Афина, Герда, Лада, Роксолана, Эльза.

2. Подумайте о внешности собаки.

Если у собаки есть какие-то особенности внешности, можно обыграть их в кличке.

Например, для собаки с пятнышком на глазу подойдет кличка Пятнышко, а для собаки с рыжей шерстью - Лисичка.

3. Выберите имя, которое вам нравится.

Кличка должна быть вам приятной и легко произноситься.

Избегайте слишком длинных и сложных имен, которые собака будет путать.

4. Проверьте, как собака реагирует на кличку.

Произнесите несколько разных кличек и посмотрите, на какую из них собака реагирует наиболее живо.

Вот несколько примеров кличек для девочек-собак:

  • А: Аврора, Агата, Алиса, Адель, Афина
  • Б: Белла, Бетти, Бусинка, Бонни, Барби
  • В: Веста, Вика, Венера, Герда, Грейс
  • Д: Джесси, Джулия, Дина, Даша, Долли
  • Ж: Жужа, Жемчужина, Жасмин, Злата, Зоя
  • И: Искра, Ирис, Инга, Ирма, Изабелла
  • К: Кнопа, Кира, Клео, Криста, Лада
  • Л: Лапочка, Лора, Лили, Люси, Леди
  • М: Мила, Майя, Молли, Марта, Маша
  • Н: Ника, Нелли, Нюша, Нана, Рита
  • О: Оливия, Одри, Орхидея,
  • П: Плюша, Пуша, Персик, Принцесса,
  • Р: Роза, Рика, Руби, Рэйчел,
  • С: Соня, Стелла, Симба, Снежка,
  • Т: Тори, Тесса, Тина,
  • Ф: Фиби, Фантик, Флора,
  • Х: Хлоя, Хэппи,
  • Ц: Цыпа,
  • Ч: Челси,
  • Ш: Шани, Шельма,
  • Э: Эльза, Эмили,
  • Ю: Юля,
  • Я: Яна, Ягодка.

Кроме того, вы можете:

  • Использовать имена из мифологии, истории, литературы.
  • Придумать кличку, связанную с вашими увлечениями.
  • Использовать иностранные слова.

Главное - чтобы кличка вам нравилась и подходила вашей собаке.

Что такое домашняя собака?

Пес домашний или собака домашняя - культигенное животное. Термин применяют как для домашних, так и для бездомных животных. Домашний пес был одним из наиболее широко применяемых служебных и компанейских животных на протяжении всей истории человечества, сообщает "Википедия".

Собаки, имя

Как назвать собаку редкие имена?

Редкие имена для собак:

Для девочек:

  • А: Аврора, Агата, Адель, Афина, Амалия, Ариадна, Астра, Альтаир, Аквамарин
  • Б: Беатрис, Белладонна, Бьянка, Бриджит, Бриллиант, Багира, Бетти
  • В: Венера, Вивьен, Вики, Веста, Валькирия, Вереск, Вьюга
  • Г: Грейс, Герда, Геката, Глория, Габриэлла, Гортензия, Грация
  • Д: Даная, Джульетта, Джоконда, Диана, Дриада, Дафна, Дельфина
  • Ж: Жемчужина, Жасмин, Жозефина, Жюли, Жаннет, Жанетта
  • З: Злата, Зоя, Зельда, Звезда, Забава, Зарина
  • И: Искра, Ирис, Изабелла, Индиго, Ингрид, Изадора, Ирис
  • К: Кассандра, Клеопатра, Криста, Кира, Камилла, Калипсо, Каприз
  • Л: Лада, Лилиана, Лилит, Лора, Леди, Лаванда, Лунная
  • М: Мила, Миранда, Минерва, Майя, Мадлен, Мальвина, Марта
  • Н: Ника, Наяда, Нефертити, Нелли, Нимфа, Наоми, Ноктюрн
  • О: Офелия, Оливия, Опал, Орхидея, Олимпия, Ориана, Одетта
  • П: Пенелопа, Персефона, Принцесса, Пандора, Паулина, Пайпер, Пикси
  • Р: Роксана, Розалия, Руби, Риана, Рада, Радость, Ромашка
  • С: София, Селена, Сапфира, Сильвия, Снежана, Славяна, Сказка
  • Т: Таис, Тиффани, Тесса, Тереза, Топаз, Турандот, Трикси
  • У: Ундина, Урсула, Уитни, Услада
  • Ф: Флора, Фиби, Фрейя, Фантина, Фаина, Феникс
  • Х: Хлоя, Хильда, Хэппи
  • Ц: Цирцея, Царица
  • Ч: Челси, Черника
  • Ш: Шанель, Шантеклер, Шельма, Шерри
  • Э: Электра, Элоиза, Эсмеральда, Эвридика, Эхо
  • Ю: Юнона, Юлия
  • Я: Ядвига, Яшма

Для мальчиков:

  • А: Арчибальд, Арон, Агат, Абрикос, Амур, Альтаир, Айсберг
  • Б: Бальтазар, Бенедикт, Барнаби, Барон, Блейз, Бублик, Бадди
  • В: Вольтер, Винсент, Вальтер, Вулкан, Вжик, Викинг, Ветер
  • Г: Гектор, Грей, Гром, Граф, Гарри, Гастон, Гном
  • Д: Дракон, Джек, Джаспер, Дензел, Джим, Добрыня, Дориан
  • Ж: Жан, Жюль, Жером, Жорик, Жулик, Зевс, Жираф
  • З: Захар, Зефир, Зorro, Змей, Звездарь
  • И: Икар, Иннокентий, Ирбис, Изумруд, Император, Ирис, Итан
  • К: Кристофер, Ксандр, Кларк, Клод, Князь, Кефир, Кевин
  • Л: Леопольд, Люцифер, Лорд, Лёва, Лаки, Ларс, Лексус
  • М: Марсель, Максимилиан, Мирон, Микки, Мартин, Магнат, Маугли
  • Н: Нельсон, Нарцисс.

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