Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

"Как назвать собаку девочку красивое имя?" - рано или поздно, но всякий будущий собаковладелец задумывается о таком.

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Как назвать собаку-девочку? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как назвать собаку-девочку?

Выбор клички для собаки - это ответственное решение, ведь имя будет сопровождать вашего питомца всю его жизнь, сообщает YouTube-проект Zoocomplex.

Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать красивую и подходящую кличку для девочки-собаки:

1. Учитывайте породу и характер собаки.

Для маленьких и игривых собак подойдут клички, такие как: Джесси, Жужа, Бусинка, Фантик, Лапочка.

Для крупных и спокойных собак подойдут более звучные и статные клички, например: Афина, Герда, Лада, Роксолана, Эльза.

2. Подумайте о внешности собаки.

Если у собаки есть какие-то особенности внешности, можно обыграть их в кличке.

Например, для собаки с пятнышком на глазу подойдет кличка Пятнышко, а для собаки с рыжей шерстью - Лисичка.

3. Выберите имя, которое вам нравится.

Кличка должна быть вам приятной и легко произноситься.

Избегайте слишком длинных и сложных имен, которые собака будет путать.

4. Проверьте, как собака реагирует на кличку.

Произнесите несколько разных кличек и посмотрите, на какую из них собака реагирует наиболее живо.

Вот несколько примеров кличек для девочек-собак:

А: Аврора, Агата, Алиса, Адель, Афина

Аврора, Агата, Алиса, Адель, Афина Б: Белла, Бетти, Бусинка, Бонни, Барби

Белла, Бетти, Бусинка, Бонни, Барби В: Веста, Вика, Венера, Герда, Грейс

Веста, Вика, Венера, Герда, Грейс Д: Джесси, Джулия, Дина, Даша, Долли

Джесси, Джулия, Дина, Даша, Долли Ж: Жужа, Жемчужина, Жасмин, Злата, Зоя

Жужа, Жемчужина, Жасмин, Злата, Зоя И: Искра, Ирис, Инга, Ирма, Изабелла

Искра, Ирис, Инга, Ирма, Изабелла К: Кнопа, Кира, Клео, Криста, Лада

Кнопа, Кира, Клео, Криста, Лада Л: Лапочка, Лора, Лили, Люси, Леди

Лапочка, Лора, Лили, Люси, Леди М: Мила, Майя, Молли, Марта, Маша

Мила, Майя, Молли, Марта, Маша Н: Ника, Нелли, Нюша, Нана, Рита

Ника, Нелли, Нюша, Нана, Рита О: Оливия, Одри, Орхидея,

Оливия, Одри, Орхидея, П: Плюша, Пуша, Персик, Принцесса,

Плюша, Пуша, Персик, Принцесса, Р: Роза, Рика, Руби, Рэйчел,

Роза, Рика, Руби, Рэйчел, С: Соня, Стелла, Симба, Снежка,

Соня, Стелла, Симба, Снежка, Т: Тори, Тесса, Тина,

Тори, Тесса, Тина, Ф: Фиби, Фантик, Флора,

Фиби, Фантик, Флора, Х: Хлоя, Хэппи,

Хлоя, Хэппи, Ц: Цыпа,

Цыпа, Ч: Челси,

Челси, Ш: Шани, Шельма,

Шани, Шельма, Э: Эльза, Эмили,

Эльза, Эмили, Ю: Юля,

Юля, Я: Яна, Ягодка.

Кроме того, вы можете:

Использовать имена из мифологии, истории, литературы.

Придумать кличку, связанную с вашими увлечениями.

Использовать иностранные слова.

Главное - чтобы кличка вам нравилась и подходила вашей собаке.

Что такое домашняя собака? Пес домашний или собака домашняя - культигенное животное. Термин применяют как для домашних, так и для бездомных животных. Домашний пес был одним из наиболее широко применяемых служебных и компанейских животных на протяжении всей истории человечества, сообщает "Википедия".

Как назвать собаку редкие имена?

Редкие имена для собак:

Для девочек:

А: Аврора, Агата, Адель, Афина, Амалия, Ариадна, Астра, Альтаир, Аквамарин

Аврора, Агата, Адель, Афина, Амалия, Ариадна, Астра, Альтаир, Аквамарин Б: Беатрис, Белладонна, Бьянка, Бриджит, Бриллиант, Багира, Бетти

Беатрис, Белладонна, Бьянка, Бриджит, Бриллиант, Багира, Бетти В: Венера, Вивьен, Вики, Веста, Валькирия, Вереск, Вьюга

Венера, Вивьен, Вики, Веста, Валькирия, Вереск, Вьюга Г: Грейс, Герда, Геката, Глория, Габриэлла, Гортензия, Грация

Грейс, Герда, Геката, Глория, Габриэлла, Гортензия, Грация Д: Даная, Джульетта, Джоконда, Диана, Дриада, Дафна, Дельфина

Даная, Джульетта, Джоконда, Диана, Дриада, Дафна, Дельфина Ж: Жемчужина, Жасмин, Жозефина, Жюли, Жаннет, Жанетта

Жемчужина, Жасмин, Жозефина, Жюли, Жаннет, Жанетта З: Злата, Зоя, Зельда, Звезда, Забава, Зарина

Злата, Зоя, Зельда, Звезда, Забава, Зарина И: Искра, Ирис, Изабелла, Индиго, Ингрид, Изадора, Ирис

Искра, Ирис, Изабелла, Индиго, Ингрид, Изадора, Ирис К: Кассандра, Клеопатра, Криста, Кира, Камилла, Калипсо, Каприз

Кассандра, Клеопатра, Криста, Кира, Камилла, Калипсо, Каприз Л: Лада, Лилиана, Лилит, Лора, Леди, Лаванда, Лунная

Лада, Лилиана, Лилит, Лора, Леди, Лаванда, Лунная М: Мила, Миранда, Минерва, Майя, Мадлен, Мальвина, Марта

Мила, Миранда, Минерва, Майя, Мадлен, Мальвина, Марта Н: Ника, Наяда, Нефертити, Нелли, Нимфа, Наоми, Ноктюрн

Ника, Наяда, Нефертити, Нелли, Нимфа, Наоми, Ноктюрн О: Офелия, Оливия, Опал, Орхидея, Олимпия, Ориана, Одетта

Офелия, Оливия, Опал, Орхидея, Олимпия, Ориана, Одетта П: Пенелопа, Персефона, Принцесса, Пандора, Паулина, Пайпер, Пикси

Пенелопа, Персефона, Принцесса, Пандора, Паулина, Пайпер, Пикси Р: Роксана, Розалия, Руби, Риана, Рада, Радость, Ромашка

Роксана, Розалия, Руби, Риана, Рада, Радость, Ромашка С: София, Селена, Сапфира, Сильвия, Снежана, Славяна, Сказка

София, Селена, Сапфира, Сильвия, Снежана, Славяна, Сказка Т: Таис, Тиффани, Тесса, Тереза, Топаз, Турандот, Трикси

Таис, Тиффани, Тесса, Тереза, Топаз, Турандот, Трикси У: Ундина, Урсула, Уитни, Услада

Ундина, Урсула, Уитни, Услада Ф: Флора, Фиби, Фрейя, Фантина, Фаина, Феникс

Флора, Фиби, Фрейя, Фантина, Фаина, Феникс Х: Хлоя, Хильда, Хэппи

Хлоя, Хильда, Хэппи Ц: Цирцея, Царица

Цирцея, Царица Ч: Челси, Черника

Челси, Черника Ш: Шанель, Шантеклер, Шельма, Шерри

Шанель, Шантеклер, Шельма, Шерри Э: Электра, Элоиза, Эсмеральда, Эвридика, Эхо

Электра, Элоиза, Эсмеральда, Эвридика, Эхо Ю: Юнона, Юлия

Юнона, Юлия Я: Ядвига, Яшма

Для мальчиков:

А: Арчибальд, Арон, Агат, Абрикос, Амур, Альтаир, Айсберг

Арчибальд, Арон, Агат, Абрикос, Амур, Альтаир, Айсберг Б: Бальтазар, Бенедикт, Барнаби, Барон, Блейз, Бублик, Бадди

Бальтазар, Бенедикт, Барнаби, Барон, Блейз, Бублик, Бадди В: Вольтер, Винсент, Вальтер, Вулкан, Вжик, Викинг, Ветер

Вольтер, Винсент, Вальтер, Вулкан, Вжик, Викинг, Ветер Г: Гектор, Грей, Гром, Граф, Гарри, Гастон, Гном

Гектор, Грей, Гром, Граф, Гарри, Гастон, Гном Д: Дракон, Джек, Джаспер, Дензел, Джим, Добрыня, Дориан

Дракон, Джек, Джаспер, Дензел, Джим, Добрыня, Дориан Ж: Жан, Жюль, Жером, Жорик, Жулик, Зевс, Жираф

Жан, Жюль, Жером, Жорик, Жулик, Зевс, Жираф З: Захар, Зефир, Зorro, Змей, Звездарь

Захар, Зефир, Зorro, Змей, Звездарь И: Икар, Иннокентий, Ирбис, Изумруд, Император, Ирис, Итан

Икар, Иннокентий, Ирбис, Изумруд, Император, Ирис, Итан К: Кристофер, Ксандр, Кларк, Клод, Князь, Кефир, Кевин

Кристофер, Ксандр, Кларк, Клод, Князь, Кефир, Кевин Л: Леопольд, Люцифер, Лорд, Лёва, Лаки, Ларс, Лексус

Леопольд, Люцифер, Лорд, Лёва, Лаки, Ларс, Лексус М: Марсель, Максимилиан, Мирон, Микки, Мартин, Магнат, Маугли

Марсель, Максимилиан, Мирон, Микки, Мартин, Магнат, Маугли Н: Нельсон, Нарцисс.

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