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Как очистить пригоревшую кастрюлю внутри: самый простой и быстрый способ

Андрей Ганчук
21 октября 2023, 05:50
Вы узнаете, как отмыть пригоревшую кастрюлю от нагара без особых усилий, когда попробуете удивительный способ с содой и моющим средством для посуды.
Кастрюля
Как очистить сильно пригоревшее дно кастрюли без особого труда и дорогих средств / Скриншот YouTube

Каждая хозяйка знает, что стоит только отвлечься от приготовления какого-либо блюда в кастрюле, как она может пригореть. Порой приходится очень долго чистить емкость, чтобы привести ее в нормальный вид. Некоторые даже используют скребок, однако и он тут вряд ли поможет. На самом деле есть простой способ, как очистить кастрюлю от нагара внутри, и мы вам о нем расскажем.

Подготовьте соду, моющее средство и резиновые перчатки

Когда вы увидели, что кастрюля пригорела, лучше действовать сразу. Заливаем ее водой и оставляем постоять 2-4 часа. Это нужно для того, чтобы нагар лучше растворился. После того, как кастрюля уже постояла, надеваем перчатки и вымываем оттуда остатки каши, варенья или картошки. Все выбрасываем в мусорное ведро, ни в коем случае не в раковину.

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Поставьте кастрюлю на маленький огонь и подождите пару минут

Теперь перед нами кастрюля только с черным нагаром. Добавляем в нее 1-2 столовые ложки соды и несколько капель моющего средства. Наливаем 200-300 мл воды (не полную кастрюлю, а так, чтобы водой была залита только пригоревшая часть) и отправляем ее на медленный огонь примерно на 5 минут. Пока вода будет закипать, в кастрюле образуется белая пена, которую можно снимать ложкой и выбрасывать в раковину.

Как только кастрюля закипела, снимаем ее с огня прихватом и отправляем в раковину. Можно заметить, что нагар уже вздулся. Добавляем в кастрюлю еще 1-2 столовые ложки соды, включаем теплую воду в раковине и губкой или щеткой чистим дно емкости. Вы увидите, как черный нагар легко очищается.

Что делать, если нагар полностью не отмылся

Если на дне еще остались маленькие следы, то можно туда насыпать еще немного соды и потереть мочалкой дно. Кастрюля снова станет чистой и заблестит как новая.

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интересные новости Кастрюля
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