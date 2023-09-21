Как почистить шторы на весу: три простых и удобных способа

Ткан штор собирает в себя очен много пыли и грязи, особенной той, что попадает в дом из окна. Однако порой совершенно не хочется снимать шторы, чтобы постирать их. Мы расскажем, как постирать шторы не снимая с карниза.
Как убрать пыль со штор, не снимая
Первый и самый простой способ очистки штор - это, конечно пылесос. Однако с пылесосом необходимо быть аккуратным, чтобы втягивание воздуха не оторвало корниз от стены. В этом случае лучше просить кого-то о том, чтобы натянули полотно шторы, а вы спокойно могли его очистит пылесосом.
Как почистить шторы на весу
Также одним из самых действенных способов очистки штор на весу является отпариватель. Струя горячего влажного воздуха способна очистит шторы от пыли и загрязнений, которые они в себе накопили.
Чем чистить шторы не снимая
В том случае, если на шторах появилось какое-то пятно, необязательно снимат полотно полностю для стирки. Здесь можно попытаться застирать его с помощю губки и мыльного раствора, после чего хорошо впитать мыло чистой влажной губкой.
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