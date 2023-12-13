Как пробить засор в раковине на кухне: простой способ, о котором многие не знают

Если вы не знаете, что залить в раковину на кухне, чтобы ее прочистить, попробуйте простой способ с кремом для депиляции и результат вас удивит.

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Как устранить засор самостоятельно в раковине кремом для депиляции / Скриншот YouTube

Всем хорошо известно, что раковина очень легко засоряется, поэтому лучше ее вовремя мыть и чистить. Но так получается не всегда. На практике она часто загрязняется и приходится искать ответ на вопрос, как пробить засор в раковине в домашних условиях. Мы расскажем вам об интересном способе, не понадобится даже вантуз.

Купите обычный крем для депиляции

Чтобы пробить засор, нам понадобится обычный крем для депиляции. В нем содержатся элементы, которые смягчают волосы и очень хорошо их удаляют. Поэтому он поможет нам решить проблему

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Делаем простой раствор из крема и воды

Берем небольшую тарелку и выдавливаем в нее примерно 10 сантиметров крема. Заливаем водой, на уровне крема, но не больше. Несколько минут перемешиваем, чтобы получилась смесь.

Заливаем раствор в раковину и ждем

После этого нужно залить смесь в слив и оставить ее там на 30 минут. Слив закрывается пробкой, а раковина наполняется горячей водой. Как только раковина наполнилась, вынимайте пробку. Горячая вода будет постепенно уходить, после чего от засора не останется и следа.

Что делать, если способ не помог

При застарелых засорах способ может не сработать. Тогда нужно применить трос и прочистить трубу.

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