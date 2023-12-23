Как за пять минут засолить красную рыбу: пошаговый рецепт

Красная рыба - вкусный и полезный продукт, без которого не обходится ни один праздничный стол. Одна из самых популярных закусок - бутерброды с лососем, семгой или форелью. Чтобы их приготовить, сначала красную рыбу нужно засолить. И сделать это можно очень просто.
Как быстро засолить красную рыбу
Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко. Весь процесс займет не более пяти минут, а готова рыбка будет через несколько часов.
Вам понадобится 1 кг любой красной рыбы, она должна быть не замороженной. Шкурку с нее снимать не нужно.
Сколько грамм соли на 1 кг красной рыбы? Понадобится две столовые ложки.
Также нужно взять одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку свежемолотого черного перца. Чтобы рыба была ароматной, Клопотенко советует взять 10 веточек укропа.
Как и сколько солить красную рыбу?
Сахар, соль (можно и морскую) и перец смешать в одной емкости.
Филе рыбы помойте и обсушите бумажным полотенцем, а затем посыпьте с обеих сторон смесью соли, сахара и перца.
Веточки укропа нужно помыть, высушить и мелко нарезать. Посыпьте сверху рыбу.
Далее рыбу нужно поместить в герметичную емкость и поставить в холодильник на 4 часа.
Засоленную красную рыбу нужно хранить исключительно в холодильнике в пищевой пленке или в герметичном пластиковом или стеклянном контейнере.
Срок хранения невелик - не более трех дней.
Смотрите видео - Как быстро засолить красную рыбу:
Ранее Главред писал, как приготовить вкусную рыбу в рассоле и масле.
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