Как за пять минут засолить красную рыбу: пошаговый рецепт

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился рецептом, как быстро засолить красную рыбу.

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Кулинар рассказал, сколько соли и сахара нужно на 1 кг красной рыбы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Красная рыба - вкусный и полезный продукт, без которого не обходится ни один праздничный стол. Одна из самых популярных закусок - бутерброды с лососем, семгой или форелью. Чтобы их приготовить, сначала красную рыбу нужно засолить. И сделать это можно очень просто.

Как быстро засолить красную рыбу

Рецептом поделился известный кулинар Евгений Клопотенко. Весь процесс займет не более пяти минут, а готова рыбка будет через несколько часов.

Вам понадобится 1 кг любой красной рыбы, она должна быть не замороженной. Шкурку с нее снимать не нужно.

Сколько грамм соли на 1 кг красной рыбы? Понадобится две столовые ложки.

Также нужно взять одну столовую ложку сахара и одну чайную ложку свежемолотого черного перца. Чтобы рыба была ароматной, Клопотенко советует взять 10 веточек укропа.

Как и сколько солить красную рыбу?

Сахар, соль (можно и морскую) и перец смешать в одной емкости.

Филе рыбы помойте и обсушите бумажным полотенцем, а затем посыпьте с обеих сторон смесью соли, сахара и перца.

Веточки укропа нужно помыть, высушить и мелко нарезать. Посыпьте сверху рыбу.

Далее рыбу нужно поместить в герметичную емкость и поставить в холодильник на 4 часа.

Засоленную красную рыбу нужно хранить исключительно в холодильнике в пищевой пленке или в герметичном пластиковом или стеклянном контейнере.

Срок хранения невелик - не более трех дней.

Смотрите видео - Как быстро засолить красную рыбу:

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