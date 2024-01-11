Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делать

Следуя его советам, вы создадите баланс в отношениях и сделаете домашние дела приятной частью совместной жизни.

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Как заставить мужа помогать в хозяйстве / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Домашние обязанности – это командная работа, и вовлечение мужчины в процесс не только облегчит вашу жизнь, но и усилит ваши отношения.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram дал несколько эффективных советов, как вдохновить вашего мужчину принимать активное участие в хозяйственных делах.

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Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Отдавайте мужчине те задачи, которые требуют физической силы или специфических навыков. Это не только защитит вас от травм, но и покажет мужчине, что его помощь неоценима, отметил Габорец.

"Дайте мужчине конкретику. Список дел к выполнению. Утром на листке, с датой, где четко по пунктам: на 1-е место ставите самое важное, а вечером пройдите и вычеркните, что выполнено по эффекту восторга и счастья", - советует эксперт.

Если есть задачи, которые мужчина не может выполнить, вызовите специалиста. Это может сэкономить время и избавить от стресса, а также покажет, что ваши ожидания вполне разумны.

Постоянно выражайте свое восхищение за усилия и результаты. Даже если что-то не идеально, цените старания и поддерживайте позитивным отзывом.

Воздействуйте на психологический аспект: демонстрируйте, что домашние дела – это неотъемлемая часть ваших отношений, и совместное участие в них делает вашу жизнь полнее и счастливее.

Смотрите видео о том, как заставить мужа помогать в хозяйстве:

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