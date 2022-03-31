Канада принимает беженцев из Украины: как получить статус временного резидента

Беженство в Канаду из Украины 2022 / depositphotos.com/

С 17 марта правительство Канады упростило процедуру получения визы для украинских беженцев. Главред подробно объясняет программы для беженцев из Украины в Канаде.

О том, как принимает переселенцев Норвегия, читайте в материале: Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать.

Как попасть в Канаду беженцам

Правительсто страны упростило процедуру получения виз украинским гражданам. По программе Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET) можно получить статус временного резидента Канады, который предоставляет доступ к рынку труда и обучению в школах и колледжах. При трудоустройстве будет предоставлено медицинское обеспечение.

Важно: программа CUAET не предоставляет социальной помощи и бесплатного жилья. Для детей школьного возраста предусмотрена возможность бесплатно учиться в местных школах.

В рамках программы подача заявления бесплатная, а время рассмотрения сокращено до 72 часов.

Подача заявлений возможна только через сайт Иммиграционной службы Канады. Биометрическую информацию необходимо предоставить, предварительно записавшись в визовый центр Канады VFS global или в Консульстве Украины. Подробную информацию о биометрии можно найти тут.

Важно: в случае отсутствия действующего загранпаспорта допускается подача документов с внутренним украинским паспортом, а для детей со свидетельством о рождении. Также необходима справка об идентификации личности, полученная в консульствах Украины за границей.

Прибытие в Канаду

С 3 марта разрешен въезд в Канаду невакцинированным и частично вакцинированным гражданам Украины, имеющим действующую визу на временное проживание или разрешение на постоянное проживание в Канаде. Однако перед прибытием каждый должен заполнить специальную форму в приложении ArriveCAN.

Важно: прибывающим в Канаду воздушным транспортом необходимо предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Наличие теста проверяется непосредственно при прохождении пограничного контроля в Канаде.

Полезная информация

Тысячи людей по всему миру готовы предоставить временное жилье украинцам, которые бегут от ужасов войны. На сайтах Прихисток и EU4UA представлены тысячи вариантов жилья для переселенцев в любой точке мира.

В группе Украинцы и Канада: иммиграция, беженство, приют можно найти актуальную информацию о том как попасть в страну, найти работу и оформить медицинское обеспечение от соотечественников, которые проживают в стране.

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