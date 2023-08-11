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Карта дня: что предвещает Таро на 11 августа

Елизавета Бельмас
11 августа 2023, 05:20
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Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на вторник.
Что предвещает Таро на 10 августа
Что предвещает Таро на 11 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 11 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Луна

видео дня

Наиболее сложная для толкования карта - Луна. Каждая деталь этой карты несет в себе сакральное значение. Чаще всего Луна олицетворяет иллюзию, опасность или скрытых врагов. Также эта карта может предупреждать человека о том, что он запутается и это повлияет на его эмоциональное состояние, что вызовет тревогу и, возможно, нарушит сон.

Вполне возможно, что рядом есть кто-то, чьи помыслы не чистые.

Луна - любовь и отношения

Мистика этой карты говорит о том, что истинные чувства и эмоции заперты и не могут вырваться наружу. Скорее всего возможны измены, разочарование в неискренности и лжи. Сейчас период охлаждения чувств и расставаний. Очень важно сохранять здравый рассудок и не поддаваться эмоциям.

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