Карта дня: что предвещает Таро на 11 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на вторник.

https://glavred.info/life/karta-dnya-chto-predveshchaet-taro-na-10-avgusta-10492423.html Ссылка скопирована

Что предвещает Таро на 11 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 11 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Луна

видео дня

Наиболее сложная для толкования карта - Луна. Каждая деталь этой карты несет в себе сакральное значение. Чаще всего Луна олицетворяет иллюзию, опасность или скрытых врагов. Также эта карта может предупреждать человека о том, что он запутается и это повлияет на его эмоциональное состояние, что вызовет тревогу и, возможно, нарушит сон.

Вполне возможно, что рядом есть кто-то, чьи помыслы не чистые.

Луна - любовь и отношения

Мистика этой карты говорит о том, что истинные чувства и эмоции заперты и не могут вырваться наружу. Скорее всего возможны измены, разочарование в неискренности и лжи. Сейчас период охлаждения чувств и расставаний. Очень важно сохранять здравый рассудок и не поддаваться эмоциям.

Также вам может быть интересно: