Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня таро на сегодня - 12 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Императрица
Почтенная и решительная женщина на троне символизирует справедливые и решительные действия. Эта карта говорит о воспитании духовной силы человека, жизненном росте. а также о процветании и достижениях.
Вполне возможно, что в этот день будут решаться давние проблемы или рождаться новые идеи. Добро будет торжествовать над злом.
Луна - любовь и отношения
Матриархальная карта сулит успех в любовных партнерских отношениях. Она сможет вывести взаимопонимание на новый уровень и дать людям силы дождаться взаимной любви.
Также вам может быть интересно: