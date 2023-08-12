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Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

Елизавета Бельмас
12 августа 2023, 04:30
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Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на вторник.
Что предвещает Таро на 12 августа
Что предвещает Таро на 12 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 12 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Императрица

видео дня

Почтенная и решительная женщина на троне символизирует справедливые и решительные действия. Эта карта говорит о воспитании духовной силы человека, жизненном росте. а также о процветании и достижениях.

Вполне возможно, что в этот день будут решаться давние проблемы или рождаться новые идеи. Добро будет торжествовать над злом.

Луна - любовь и отношения

Матриархальная карта сулит успех в любовных партнерских отношениях. Она сможет вывести взаимопонимание на новый уровень и дать людям силы дождаться взаимной любви.

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