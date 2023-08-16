Карта дня: что предвещает Таро на 16 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня таро на сегодня - 16 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Справедливость
Карта Справедливости указывает на то, что человек должен взять на себя ответственность за всё, что происходит в его жизни. Сейчас начнется период, когда придется платить за всю череду выборов. которые были приняты и восстанавливать вокруг себя справедливость. Это будет трудное, но необходимое время.
Справедливость - любовь и отношения
Для партнерских отношений карта Справедливости дает благоприятный прогноз. Отношения могут и готовы выйти на новый уровень. Главное - не поддаваться сильным эмоциям, а думать умом.
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