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Карта дня: что предвещает Таро на 16 августа

Елизавета Бельмас
16 августа 2023, 05:34
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Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на воскресенье.
Что предвещает Таро на 16 августа
Что предвещает Таро на 16 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 16 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Справедливость

видео дня

Карта Справедливости указывает на то, что человек должен взять на себя ответственность за всё, что происходит в его жизни. Сейчас начнется период, когда придется платить за всю череду выборов. которые были приняты и восстанавливать вокруг себя справедливость. Это будет трудное, но необходимое время.

Справедливость - любовь и отношения

Для партнерских отношений карта Справедливости дает благоприятный прогноз. Отношения могут и готовы выйти на новый уровень. Главное - не поддаваться сильным эмоциям, а думать умом.

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