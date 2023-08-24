Карта дня: что предвещает Таро на 24 августа

Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на среду.

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что предвещает Таро на 24 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня Таро на сегодня - 24 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Император

видео дня

Император - это карта воплощения мужской энергии, это воплощение практичности, ума и силы. Она свидетельствует о тотальном стремлении к безопасности, к стабильности и независимости. Эта карта дает людям силы брать на себя ответственность за других.

Император - любовь и отношения

Данная карта говорит о том, что в отношениях вскоре наступит спокойный и уверенный период, а главное - он будет безопасным. Данная карта сулит идеального партнера тем, кто давно находится в поиске союза и любви.

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