Карта дня: что предвещает Таро на 24 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня Таро на сегодня - 24 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Император
Император - это карта воплощения мужской энергии, это воплощение практичности, ума и силы. Она свидетельствует о тотальном стремлении к безопасности, к стабильности и независимости. Эта карта дает людям силы брать на себя ответственность за других.
Император - любовь и отношения
Данная карта говорит о том, что в отношениях вскоре наступит спокойный и уверенный период, а главное - он будет безопасным. Данная карта сулит идеального партнера тем, кто давно находится в поиске союза и любви.
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