Карта дня: что предвещает Таро на 27 августа

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.
Карта дня Таро на сегодня - 27 августа
Таро Уейта предвещает:
Карта дня - Шут
Карта, которая олицетворяет свободу, безумство и легкомыслие, которое свойственно только ребенку или тому, кто проживает легко и не волнуется о последствиях. Карта о людях чистой души, которые легко бросают старое и начинают всё сначала. Она призывает людей быть сильными и героическими, а также вовремя очищать сознание от зла и доверять высшим силам, не боясь начинать что-либо сначала.
Шут - любовь и отношения
В любви эта карта дает надежду на любовь без предрассудков и принципов. Любовь, формы и глубину которой будет очень легко познать. Данная карта предупреждает о скором желании окунуться в жизнь чувств и эмоций с головой ни о чем не думая.
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