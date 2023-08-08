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Карта дня: что предвещает Таро на 8 августа

Елизавета Бельмас
8 августа 2023, 06:25
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Каждый день нас ожидают разные события. Главред расскажет, что предвещают карты Таро на вторник.
Карта дня таро на сегодня
Карта дня таро на сегодня / коллаж: Главред, фото: pexels

Ежедневно в жизни человека происходят разные события, какие-то - более радостные, другие - печальные. Однако все они так или иначе приходят на смену друг друга. Предсказать, что будет происходить может таро - одна карта дня расскажет, какое настроение стоит ожидать в продолжение дня.

Карта дня таро на сегодня - 8 августа

Таро Уейта предвещает:

Карта дня - Дьявол

видео дня

Конечно, первой реакцией на эту карту всегда является страх и тревога, однако это не всегда то, что несет данная карта.

Дьявол говорит о том, что возможно вы утратили контроль над ситуацией своей жизни и это, в свою очередь, может привести к неприятностям. Эта карта олицетворяет все пороки человека, которые торжествуют над душой, когда материальное превозмогает над духовным.

Очень важно сейчас напоминать себе правду о ценностях.

Дьявол - любовь и отношения

Эта карта Таро говорит о том, что в жизни человека есть индивидуум, отношения с которым построены на жажде обладания и неискренности. С кем-то в вашей жизни совершенно нет уважения, нежности и любви. Присмотритесь ко всем отношениям в своей жизни.

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