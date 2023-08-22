Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

Календарь стрижек на сентябрь расскажет, когда стоит изменить свой образ, чтобы жизнь изменилась к лучшему.

https://glavred.info/life/kogda-strizhka-privedet-k-bednosti-lunnyy-kalendar-strizhek-na-sentyabr-2023-10494988.html Ссылка скопирована

лунный календарь стрижек на сентябрь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2023 года поможет узнать в какой день стрижка может дать человеку ненастья и лишить его счастья и энергии, а когда наоборот поможет сохранить радость, сохранить энергию, и насладиться хорошими изменениями.

Фазы Луны в сентябре 2023

Фазы Луны играют одну из самых главных ролей в смене имиджа. Качество стрижки и покраски, а также впечатления от них напрямую зависят от состояния Луны. Для того, чтобы быть довольным сменой своего внешнего вида – необходимо делать это с оглядкой на лунный календарь стрижек.

Растущая Луна в сентябре – 16-28 сентября

видео дня

Убывающая Луна в сентябре – 1-14 сентября

Полнолуние – 29 сентября

Новолуние – 15 сентября

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2023

Стрижка в правильный день лунного календаря может обеспечить прилив хорошей энергии и впечатления от своего внешнего вида. Нередко она также может повлиять на финансовое благополучие и самочувствие.

Лучшим днями для стрижки в сентябре станут такие числа: 3-6, 8, 11-14, 18, 21 сентября. Хорошими датами также будут: 23, 14, 27 сентября.

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2023

Неблагоприятными днями для стрижки в сентябре являются следующие числа: 1, 2, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 22.Не лучшие дни также – 25, 26, 28-30 сентября.

Однако, если у вас не получится запланировать смену имиджа на благоприятный день, выбирайте нейтральные, например – 7 сентября.

Также вам может быть интересно: