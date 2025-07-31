Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

Война в Украине в августе 2025 не будет утихать. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, массированные атаки со стороны РФ будут продолжатся.
"С 26 июля и до середины августа - очень напряженное время", - говорит астролог.
Что может произойти на День Независимости Украины
"С 24 августа особое внимание нужно уделить центрам принятия решений, жилым массивам, все что связано с военными объектами. Особенно во второй половине августа – к вокзалам, ТЦ, школам и массовому скоплению людей. Уменьшения массированных ударов не будет, угроза для населения страны очень высока", - отметила астролог.
По словам астролога, РФ будет вести грязную игру.
"РФ будет вести грязную игру, особенно ночью. Провокации, манипуляции и вбросы. Август 2025 не принесет финальных решений на фронте, но станет важным месяцем психологической, информационной и тактической перестройки. Украина будет максимально внимательна к атакам врага и держать оборону", - отметила астролог.
Какие города Украины в опасности в августе 2025
- Днепр - масштабные и очень мощные воздушные атаки в августе. Главная угроза - жилая зона, склады, энергетика", - говорит астролог.
- Киев - стоит ожидать ночные дрон‑атаки на город, с десятками сотен беспилотников в ночь.
- Одесса - внезапные удары. Готовят увеличение числа дронов и ракетных обстрелов по жилым районам, портам и складам.
- Черновцы - готовят новые ночные атаки в августе, с дронами и ракетами. Ожидается повторение сценариев июля.
"Также под угрозой Харьков, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов", - добавила астролог.
Когда может закончится война в Украине
"Первые и более стабильные ослабления боевых действий на поле боя могут наступить во второй половине 2025 года, с сентября. Впрочем, это будут периоды затишья с обострениями. Затишье боевых действие может быть к концу 2025 года. Но перспектива прекращения войны возможна лишь при условии давления на Россию со стороны международного сообщества", - добавила Вакулина.
О персоне: Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
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