Когда закончится война и что ждет Украину в августе: астролог назвала важную дату

По словам астролога, до середины августа будет очень напряженное время для Украины.

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Когда закончится война в Украине прогноз от Ангелины Вакулиной / Коллаж Главред

Война в Украине в августе 2025 не будет утихать. Как рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина, массированные атаки со стороны РФ будут продолжатся.

"С 26 июля и до середины августа - очень напряженное время", - говорит астролог.

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"С 24 августа особое внимание нужно уделить центрам принятия решений, жилым массивам, все что связано с военными объектами. Особенно во второй половине августа – к вокзалам, ТЦ, школам и массовому скоплению людей. Уменьшения массированных ударов не будет, угроза для населения страны очень высока", - отметила астролог.

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По словам астролога, РФ будет вести грязную игру.

"РФ будет вести грязную игру, особенно ночью. Провокации, манипуляции и вбросы. Август 2025 не принесет финальных решений на фронте, но станет важным месяцем психологической, информационной и тактической перестройки. Украина будет максимально внимательна к атакам врага и держать оборону", - отметила астролог.

Какие города Украины в опасности в августе 2025

Днепр - масштабные и очень мощные воздушные атаки в августе. Главная угроза - жилая зона, склады, энергетика", - говорит астролог.

Киев - стоит ожидать ночные дрон‑атаки на город, с десятками сотен беспилотников в ночь.

Одесса - внезапные удары. Готовят увеличение числа дронов и ракетных обстрелов по жилым районам, портам и складам.

Черновцы - готовят новые ночные атаки в августе, с дронами и ракетами. Ожидается повторение сценариев июля.

"Также под угрозой Харьков, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов", - добавила астролог.

Когда может закончится война в Украине

"Первые и более стабильные ослабления боевых действий на поле боя могут наступить во второй половине 2025 года, с сентября. Впрочем, это будут периоды затишья с обострениями. Затишье боевых действие может быть к концу 2025 года. Но перспектива прекращения войны возможна лишь при условии давления на Россию со стороны международного сообщества", - добавила Вакулина.

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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