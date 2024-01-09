Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

Мыши и крысы - не редкость в домах украинцев. Особенно в зимний период, когда грызуны ищут теплое местечко, чтобы пережить холода.
Специалист по борьбе с вредителями Ник Шеклок раскрыл два простых и бюджетных способа предотвратить появление крыс и мышей в доме, пишет Express.
Он подчеркнул, что использование масла мяты перечной и чеснока может быть эффективным, не причиняя вреда вредителям.
Масло мяты перечной
Масло мяты перечной является эффективным отпугивающим средством.
Наносите масло на ватный диск и протирайте все точки входа, от дверей до окон, чтобы предотвратить проникновение грызунов.
Чеснок
Сильный запах чеснока отпугивает крыс и мышей. Разместите зубчики чеснока вокруг всевозможных точек входа.
Также можно использовать спрей - распылите аромат чеснока вокруг, чтобы предотвратить "нашествие" грызунов.
Ник Шеклок также подчеркивает важность герметизации точек входа и плотного закрытия сладких продуктов, чтобы эффективно предотвратить проникновение крыс и мышей в дом. Следуйте этим простым шагам, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашего дома.
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