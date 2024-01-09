Крысы и мыши никогда не залезут в дом: эксперт назвал 2 копеечные средства

Существуют запахи, которые грызуны не выносят.

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Чего боятся мыши / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мыши и крысы - не редкость в домах украинцев. Особенно в зимний период, когда грызуны ищут теплое местечко, чтобы пережить холода.

Специалист по борьбе с вредителями Ник Шеклок раскрыл два простых и бюджетных способа предотвратить появление крыс и мышей в доме, пишет Express.

Он подчеркнул, что использование масла мяты перечной и чеснока может быть эффективным, не причиняя вреда вредителям.

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Масло мяты перечной

Масло мяты перечной является эффективным отпугивающим средством.

Наносите масло на ватный диск и протирайте все точки входа, от дверей до окон, чтобы предотвратить проникновение грызунов.

Чеснок

Сильный запах чеснока отпугивает крыс и мышей. Разместите зубчики чеснока вокруг всевозможных точек входа.

Также можно использовать спрей - распылите аромат чеснока вокруг, чтобы предотвратить "нашествие" грызунов.

Ник Шеклок также подчеркивает важность герметизации точек входа и плотного закрытия сладких продуктов, чтобы эффективно предотвратить проникновение крыс и мышей в дом. Следуйте этим простым шагам, чтобы обеспечить безопасность и комфорт вашего дома.

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