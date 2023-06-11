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Лучше обходить стороной: 5 самых опасных пауков, которые водятся в Украине

Сергей Кущ
11 июня 2023, 15:08 обновлено 11 июня, 15:08
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Лучше всего избегать прямого контакта с любыми неизвестными пауками и сохранять осторожность во время прогулок.
5 самых опасных пауков, которые водятся в Украине
5 самых опасных пауков, которые водятся в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Украина – страна с удивительной природой, но не все ее обитатели безопасны для человека. Мы составили список пяти самых опасных пауков, встречающихся в нашей стране.

Знания об этих пауках поможет вам быть более осторожными и избегать неприятных ситуаций.

Паук-волк (Lycosa singoriensis)

Этот вид паука является одним из самых опасных в Украине. Обитающий в степях и песчаных районах, паук-волк обладает яркими окрасками и агрессивным характером. Его укус может вызвать болезненные ощущения, отечность и воспаление. Поэтому будьте осторожны, находясь в степях.

Паук-волк
Паук-волк / Фото: Википедия

Паук-скакун (Salticus scenicus)

Этот маленький и подвижный паук может вызвать дискомфорт у людей. Хотя его укус обычно не опасен, некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию. Если вы заметите паука-скакуна в вашем доме или на открытой местности, лучше оставить его в покое и не трогать.

Паук-скакун
Паук-скакун / Фото: Википедия

Латродектус македоникус (черная вдова)

Черная вдова – один из самых опасных пауков, распространенных в Украине. Хотя их укусы редки, они могут вызывать серьезные последствия для здоровья человека. Паук обладает яркой черной окраской с красным "жезлом" на животе. Будьте осторожны при работе с местами, где они могут обитать, такими как склады, сараи или подвалы.

Черная вдова
Черная вдова / Фото: Википедия

Сегестрида (Segestria florentina)

Этот паук обитает в пещерах, норах и старых строениях. Его укус может вызывать болезненные ощущения, и в редких случаях может возникнуть аллергическая реакция. Если вы заметите сегестриду в вашем доме или других темных местах, лучше не трогать ее и обратиться к специалистам.

Сегестрида
Сегестрида / Фото: Википедия

Каракурт (Latrodectus tredecimguttatus)

Каракурт, также известный как тринадцатиточечная черная вдова, является самым опасным пауком, который можно встретить в Украине. Этот вид характеризуется черной окраской с яркими красными пятнами на животе. Укус каракурта может вызывать серьезные симптомы, такие как острая боль, мышечные спазмы и даже аллергические реакции. Если вы обнаружите каракурта, обязательно избегайте контакта с ним и обратитесь за помощью к медицинским специалистам.

Каракурт
Каракурт / Фото: Википедия

Смотрите видео о том, как в Киеве семья наткнулась на ядовитого паука:

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