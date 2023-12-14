Лунный календарь 15 декабря 2023: очень сильная энергетика дня может вызвать неприятные последствия

Эмоциональная борьба за лидерство активизирована, поэтому лучше сдерживать агрессию, проявлять дипломатичность.

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Лунный календарь на 15 декабря / Коллаж Главред, фото Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive), flickr (IDOMENEAS)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 15 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

15 декабря - растущая Луна. С 11:50 - 3-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 15 декабря

Сегодня вы испытываете полноту сил и энергии. Происходит начало событий месяца, поэтому настройтесь на позитив, чтобы ваша жизнь развивалась благоприятно. Будьте активными — энергия, затраченная на важные дела сегодня, вернется вам сторицей.

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Влияние Луны 15 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: На работе проявляйте решительность и настойчивость. В бизнесе проявите воинские качества — сегодня нужно быть лидером, а не последователем. Сдерживайте негатив, поскольку все стороны могут быть воинственными. Принимайтесь за сложные задачи, не уходите от трудностей. Торговая деятельность сегодня может принести успех и открыть новые перспективы. Однако будьте осторожны с финансами — этот день не подходит для решения денежных вопросов, и возможны потери.

Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, требуют немедленных мер. Сегодня полезна баня, а физические нагрузки могут быть интенсивными и благотворными. Природа поможет организму очиститься, насытиться кислородом, что положительно скажется на здоровье. День подходит для занятий воинскими искусствами, особенно для освоения айкидо — энергия противника может быть использована в победных целях, как физически, так и психологически.

Стрижка волос: Благоприятна. Даже если результат не совсем устраивает, волосы быстро отрастут. Дерзайте!

Отношения и брак: В третий лунный день лучше избегать разбирательств. Эмоциональная борьба за лидерство активизирована, поэтому целесообразно сдерживать агрессию, проявлять дипломатичность и мягкость, при этом оставаясь при своем мнении. Энергетика дня настолько сильна, что слова обладают огромной силой, и даже небольшое злое слово может вызвать неприятные последствия. Помните, что злобный посев приведет к горьким плодам. Считается, что сегодня не рекомендуется вступать в брак, так как это может привести к беспокойству и непредсказуемым ситуациям в семейной жизни.

Сон в ночь с 14 на 15 декабря

Сны в эти лунные сутки редко сбываются.

Совет на 15 декабря по лунному календарю

Сегодняшний день насыщен различными опасностями, поэтому необходимо проявлять бдительность. Еще раз подчеркнем, что бездействие в этот день не рекомендуется. Используйте свои силы в мирных целях.

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