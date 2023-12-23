Лунный календарь 24 декабря 2023: почему в этот день совсем нельзя плакать

Сны сегодня обладают вещими свойствами, и, вероятно, им следует доверять.

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Лунный календарь на 24 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (sky.affect, weronikakujawa_)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 24 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

24 декабря - растущая Луна. С 13:34 - 13-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 24 декабря

Возможно появление усиленных эмоций и чувства обидчивости. Не позволяйте этим эмоциям взять верх, наоборот, старайтесь сдерживать гнев и обиженность. Важно избегать конфликтов сегодня, так как возможно, что восстановление отношений будет затруднительным.

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Влияние Луны 24 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: В области бизнеса и финансов не рекомендуется начинать что-либо значимое. Отложите важные дела, поскольку сегодня не самый подходящий день для серьезных рабочих усилий. Однако, проведение переговоров возможно, если вы хорошо понимаете мотивы и настроения своего партнера.

Здоровье: Здоровье требует повышенного внимания к существующим заболеваниям. Рекомендуется заниматься водными процедурами и придерживаться легкой диеты. Избегайте перегрузок, особенно на сердце.

Стрижка волос: Сегодня благоприятен для посещения парикмахера. Стрижка волос считается хорошим решением, которое может привлечь материальное благополучие. Также, окраска натуральными красителями может привлечь финансовую энергию.

Отношения и брак: В отношениях рекомендуется проявлять доброту и заниматься благотворительностью. Если финансовые возможности ограничены, выражайте свою заботу и сочувствие. Эмоциональная гибкость и умение достигать компромиссов важны. В интимных отношениях следует быть осторожными, чтобы избежать конфликтов и обид. Что касается брака, считается, что это один из лучших дней для заключения брака, но только если у вас и вашего партнера нет проблем с ревностью. В противном случае лучше отложить свадьбу, чтобы избежать негативной энергии и конфликтов.

Сон в ночь с 23 на 24 декабря

Сны сегодня обладают вещими свойствами, и, вероятно, им следует доверять. Все изображения во сне подразумевают воздействие светлых и благосклонных сил в вашу сторону. Не стоит бояться страшных снов, они исчезнут бесследно вместе с приходом утра.

Совет на 24 декабря по лунному календарю

Сегодня не время жаловаться и плакать – существует риск застрять в этих эмоциях надолго. В двенадцатый лунный день неблагоприятными знаками являются разбитая посуда и пролитая жидкость. Эти явления трактуются как символ страдания и одиночества. Важно принять и пережить это состояние, уверенность в том, что оно обязательно пройдет.

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