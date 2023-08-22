Лунный календарь на сентябрь 2023: в какой день нельзя ничего планировать

Лунный календарь сентября будет щедрым на благоприятные дни лунного цикла, которые помогут удачно запланировать дальнейшие действия и что-то купить.

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Лунный календарь на сентябрь 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Лунный календарь на сентябрь 2023 покажет, в какие дни лучше остаться дома и отдохнуть, а когда планировать и совершать поступки.

Фазы Луны в сентябрь 2023

Правильно распланировать планы на месяц и приоритетность задач поможет Лунный календарь. Фазы луны влияют на судьбу человека и его успех каждый день в месяце.

Растущая Луна – 16-28 сентября

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Полнолуние – 29 сентября

Убывающая Луна – 30 сентября

Новолуние – 15 сентября

Лунный календарь на сентябрь - благоприятные дни

Все важные дела лучше планировать на такие дни:

3, 9-10, 19, 20, 26, 27, 29 сентября – важные дела, поездки, путешествия.

3, 12, 15, 18-22, 31 сентября – можно стричь и красить волосы, лечиться.

2, 3, 4, 7, 12, 14, 21, 30 – наиболее благоприятные дни для заключения брака, свадеб, венчания.

Лунный календарь на сентябрь 2023 – неблагоприятные дни

1, 8, 16, 24, 31 сентября – дни, когда не стоит принимать важных решений, совершать покупки, судьбоносные действия и планировать свою жизнь.

29 сентября – Полнолуние, день, когда стоит спокойно отдохнуть дома, он неблагоприятен для любых мероприятий и задач.

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