Мицеллярная вода вместо сухого шампуня: парикмахер предупредила об опасности

Сухой шампунь часто помогает женщинам, когда нет времени на мытье волос, но один парикмахер рассказала минусы такого метода.

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Для чего мыть волосы мицеллярной водой / коллаж: Главред, фото: скриншот: видео

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Женщины используют мицеллярную воду как сухой шампунь

Почему нельзя наносить мицеллярную воду на волосы

Часто у женщин возникают ситуации, когда утром не успевают помыть жирные волосы, тогда на помощь приходит сухой шампунь. Недавно в Сети завирусилась новая тенденция, где люди используют мицеллярную воду как сухой шампунь. В то же время парикмахер Луиза Дэвис призвала людей не использовать такой метод, особенно для тех, кто красит волосы.

Известно, что сухой шампунь после распыления может оставлять ужасный след, который иногда трудно втереть. Поэтому многие девушки используют мицеллярную воду. В Интернете активно распространяются видео, где показывают, как с помощью мицеллярной воды смазывают корни волос, а затем растирают их полотенцем, чтобы удалить жир и освежить волосы, говорится в материале Mirror.

видео дня

Запись в TikTok, которую опубликовала блогер Джорджина, набрала более 14 миллионов просмотров, когда она рассказала людям о лайфхаке. Она рассказала об эффективности мицеллярной воды, которая не содержит масла.

Смотрите видео о том, как с помощью мицеллярной воды освежить волосы:

Однако многие люди не знают, что это может повредить ваши волосы. Опытный парикмахер Луиза Дэвис рассказала, что мицеллярная вода может быть быстрым мотодом, но она не всегда эффективна.

"Да, мицеллярная вода может временно удалить жир, но она не обеспечит долговременное очищение. Вы можете увидеть, что мицеллярка едва переносит ваш утренний кофе", - рассказала парикмахер.

Также Луиза предупредила, что это может принести больше вреда, чем пользы.

"Мицеллярные воды часто содержат спирт, который может избавить волосы от цвета, а поскольку они очень тонкие, могут легко попасть в область глаз во время брызгания. Вокруг вашей линии волос, что может быть опасным и болезненным", - добавила парикмахер.

Смотрите видео о том, почему нельзя мицеллярную воду наносить на волосы:

Для тех, кто замечает остатки во время использования сухого шампуня, Луиза сказала, что это может быть связано с несколькими причинами и дала совет.

"Стоит обратить внимание на профессиональные продукты, которые используются для особых мероприятий. Если ваш сухой шампунь оставляет остатки, это, вероятно, неправильный продукт, который нанесли слишком много. Поэтому стоит исследовать свой тип волос и попробовать эффективный сухой шампунь вместо мицеллярной воды", - отметила парикмахер.

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