Мицеллярная вода вместо сухого шампуня: парикмахер предупредила об опасности

Интересное из материала:
- Женщины используют мицеллярную воду как сухой шампунь
- Почему нельзя наносить мицеллярную воду на волосы
Часто у женщин возникают ситуации, когда утром не успевают помыть жирные волосы, тогда на помощь приходит сухой шампунь. Недавно в Сети завирусилась новая тенденция, где люди используют мицеллярную воду как сухой шампунь. В то же время парикмахер Луиза Дэвис призвала людей не использовать такой метод, особенно для тех, кто красит волосы.
Известно, что сухой шампунь после распыления может оставлять ужасный след, который иногда трудно втереть. Поэтому многие девушки используют мицеллярную воду. В Интернете активно распространяются видео, где показывают, как с помощью мицеллярной воды смазывают корни волос, а затем растирают их полотенцем, чтобы удалить жир и освежить волосы, говорится в материале Mirror.
Запись в TikTok, которую опубликовала блогер Джорджина, набрала более 14 миллионов просмотров, когда она рассказала людям о лайфхаке. Она рассказала об эффективности мицеллярной воды, которая не содержит масла.
Смотрите видео о том, как с помощью мицеллярной воды освежить волосы:
@gjuanita WAIT WHAT ? this one works for this hack but the nivea skin glow won't, even though i love it for my face! #hairtips#greasyhairhack#dryshampoo#micellarwater♬ original sound - giorginajuanita
Однако многие люди не знают, что это может повредить ваши волосы. Опытный парикмахер Луиза Дэвис рассказала, что мицеллярная вода может быть быстрым мотодом, но она не всегда эффективна.
"Да, мицеллярная вода может временно удалить жир, но она не обеспечит долговременное очищение. Вы можете увидеть, что мицеллярка едва переносит ваш утренний кофе", - рассказала парикмахер.
Также Луиза предупредила, что это может принести больше вреда, чем пользы.
"Мицеллярные воды часто содержат спирт, который может избавить волосы от цвета, а поскольку они очень тонкие, могут легко попасть в область глаз во время брызгания. Вокруг вашей линии волос, что может быть опасным и болезненным", - добавила парикмахер.
Смотрите видео о том, почему нельзя мицеллярную воду наносить на волосы:
@shereeneidriss Micellar water is for removing makeup and not for washing your hair. ? Мицеллярная вода работает через мицеллы, которые представляют собой крошечные шарики очищающих масляных молекул. Мицеллы имеют гидрофильную (притягивающую воду) головку и гидрофобный (отталкивающий воду) хвост. Когда вы наносите мицеллярную воду на ватный диск и проводите им по коже, мицеллы физически захватывают масло, грязь и макияж, очищая вашу кожу. Это HACK для вас, если у вас жирные, жирные волосы вместо того, чтобы использовать сухой шампунь. ♀️ Как? Нанесите мицеллярную воду на кожу головы, затем войдите с полотенцем или ватным диском, чтобы физически поднять масла с кожи головы перед сушкой феном. Вы пробовали этот хак? Лмк ниже!!! #micellarwater#oilyhair#greasyhair#hairhacks#hairtips#hair#micellarwaterhacks#dryshampoo#oilyscalp#dermatologist#shereeneidriss @ShereeneIdriss ♬ оригинальный звук - ShereeneIdriss
Для тех, кто замечает остатки во время использования сухого шампуня, Луиза сказала, что это может быть связано с несколькими причинами и дала совет.
"Стоит обратить внимание на профессиональные продукты, которые используются для особых мероприятий. Если ваш сухой шампунь оставляет остатки, это, вероятно, неправильный продукт, который нанесли слишком много. Поэтому стоит исследовать свой тип волос и попробовать эффективный сухой шампунь вместо мицеллярной воды", - отметила парикмахер.
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