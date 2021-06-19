Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать / 1zoom.ru

Молитва на сон грядущий читается перед сном – чтобы и ночью Боженька хранил и защищал душу человека от всего дурного и любых соблазнов.

Вечерние молитвы призваны напомнить о Боге и милости Его, а еще – о том, как важно соблюдать заповеди и блюсти душевную чистоту.

Можно вечерние молитвы слушать, а можно и читать молитвы на ночь самому. Несколько самых популярных молитв и собрал в своем материале Главред.

Вечерние молитвы были написаны святыми, которые накопили громадный духовный опыт. А потому каждая такая молитва – это уже пример, как необходимо общаться с Богом. Такие молитвы сделают человека духовно сильнее.

Можно молиться и своими словами (главное – чистота помыслов и душевный порыв), но каноническая молитва – отличный духовный опыт и подспорье. Поэтому поначалу лучше все же читать молитвенное правило.

Молиться можно и в слух, и про себя.

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Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Молитва к Пресвятому Духу

Читайте такжеДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииГосподи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне, и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не радих, или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.