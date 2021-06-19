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Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать

19 июня 2021, 00:51

Можно молиться и своими словами, но каноническая молитва – отличный духовный опыт и подспорье.

Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке слушать и читать
Молитвы на сон грядущий краткая и на русском языке: слушать и читать / 1zoom.ru

Молитва на сон грядущий читается перед сном – чтобы и ночью Боженька хранил и защищал душу человека от всего дурного и любых соблазнов.

Вечерние молитвы призваны напомнить о Боге и милости Его, а еще – о том, как важно соблюдать заповеди и блюсти душевную чистоту.

Можно вечерние молитвы слушать, а можно и читать молитвы на ночь самому. Несколько самых популярных молитв и собрал в своем материале Главред.

  1. Как молиться Богу перед сном
  2. Молитва на сон грядущий краткая
  3. Молитвы на сон грядущий на русском языке
  4. Вечерние молитвы без толкования
  5. Вечерние молитвы слушать

Как молиться Богу перед сном

Вечерние молитвы были написаны святыми, которые накопили громадный духовный опыт. А потому каждая такая молитва – это уже пример, как необходимо общаться с Богом. Такие молитвы сделают человека духовно сильнее.

Можно молиться и своими словами (главное – чистота помыслов и душевный порыв), но каноническая молитва – отличный духовный опыт и подспорье. Поэтому поначалу лучше все же читать молитвенное правило.

Молиться можно и в слух, и про себя.

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Молитва на сон грядущий краткая

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитвы на сон грядущий на русском языке

Молитва ко святому Ангелу хранителю

Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Молитва к Пресвятому Духу

Читайте такжеДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииГосподи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя, грешнаго раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне, и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не радих, или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.

Вечерние молитвы без толкования

вечерние молитвы без толкования - Молитва на сон грядущий краткая

Вечерние молитвы слушать: Оптина пустынь

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