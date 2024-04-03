Может испортить блюдо: в чем разница между оливками и маслинами - знают не все

Оливки и маслины популярные продукты для приготовления салатов и выпекания. Главред выяснил, в чем на самом деле заключается разница между оливками и маслинами.

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Какая разница между оливками и маслинами - что добавлять в салат / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

В Украине плоды оливкового дерева традиционно называют оливками, если они зеленые, и маслинами - если черные. При этом некоторые считают, что это плоды разных растений; другие - что ягоды разной степени зрелости. Однако, это не совсем верно.

В чем разница между оливками и маслинами

Дело в том, что на консервацию идут только зеленые оливки, а черные, спелые плоды, в основном, используются для производства масла. Цвет же консервированных оливок зависит от технологии производства. Этапы технологической обработки оливок, в общем, одинаковы у всех компаний-производителей, отличия же заключаются в некоторых тонкостях производства.

Маслины и оливки являются двумя разными видами одного растительного вида, Olea europaea, но они могут иметь некоторые различия во вкусовых свойствах, виде и использовании. Оливки обычно крупнее и насыщеннее по цвету, часто черные, со сложной текстурой кожуры. Они могут иметь горький вкус из-за процесса консервирования. Оливки, напротив, чаще имеют более нейтральный вкус, что зависит от сорта и способа обработки.

Доктор Анил Раджани в своем видео в YouTube объясняя разницу между зелеными и и черными оливками отмечает, что они происходят из одного места, с одного дерева, но зеленые собирают раньше.

"Черные созревают на дереве. Однако зеленые больше ассоциируются со снижением веса и подавлением голода благодаря ингредиенту под названием гидрокситирозол", - отмечает он.

Смотрите видео о том, в чем разница между зелеными и черными оливками:

Оливки традиционно используются в средиземноморской кухне, где они добавляются в салаты, пасты, соусы и другие блюда. Они также могут быть опрысканы или маринованы для улучшения вкусовых качеств. Маслины, с другой стороны, чаще употребляются в сыром виде или в качестве ингредиента в блюдах, таких как пицца или салаты.

Кто такой Анил Раджани Доктор Анил Раджани - сертифицированный врач и генеральный директор компании Style Aesthetics, востребованный тренер (Galderma, Allergan, Merz и Suneva Medical) и лектор с опытом доцента медицины.

Какие оливки полезнее: черные или зеленые

Канадский диетолог, которая пропагандирует здоровое питание и образ жизни Роуз Рейсман в своем Tik Tok рассказала о том, какие оливки являются более полезными: черные или зеленые.

По ее словам, и те и те - очень полезны, ведь они Омега 3 жирные кислоты, что полезно для сердца и здоровья мозга.

"А с точки зрения калорий и жиров, это неплохо, если вы съедите, знаете, умеренную порцию. Итак, это примерно три унции (90 граммов - ред.) зеленых оливок. Такая порция зеленых оливок содержит около 145 калорий, 15 г жира и 1000 мг натрия", - отмечает она.

Кроме того, она добавляет, что зеленые оливки содержат больше клетчатки.

"Но черные оливки содержат меньше калорий, меньше жира и меньше натрия", - отметила диетолог.

Она рекомендует употреблять примерно 3,5 унции (100 грамм - ред.) черных оливок в сутки учитывая разницу в количестве натрия.

Смотрите видео о том, какие оливки полезнее:

Кто такая Роуз Рейсман Роуз Рейсман - канадская учительница, писательница, шеф-повар и диетолог, которая пропагандирует здоровое питание и здоровый образ жизни. Она является автором более 20 кулинарных книг и экспертом по вопросам здоровья на местных и национальных теле- и радиопередачах, сообщает Википедия.

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