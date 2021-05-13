На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру

Суд над Виктором Медведчуком, прямая трансляция которого уже доступна онлайн, обрастает новыми скандалами.

Нардепа и главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука обвиняют государственной измене. Поддержать его на судебное заседание явились его ближайшие сторонники: Вадим Рабинович, Илья Кива и Ренат Кузьмин.

Во время онлайн-трансляции Вадим Рабинович показал смачный фак прямо в камеру суда. Так Рабинович ответил всем, кто хочет, чтобы Медведчука посадили.

Фото инцидента опубликовало издание Страна (само фото смотрите ниже).

Напомним, прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру / Страна

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