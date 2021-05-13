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На суде над Медведчуком Рабинович показал всем "фак" на камеру

13 мая 2021, 13:41

Поддержать Медведчука на судебное заседание явились его ближайшие сторонники: Вадим Рабинович, Илья Кива и Ренат Кузьмин.

На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру
На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру

Суд над Виктором Медведчуком, прямая трансляция которого уже доступна онлайн, обрастает новыми скандалами.

Нардепа и главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука обвиняют государственной измене. Поддержать его на судебное заседание явились его ближайшие сторонники: Вадим Рабинович, Илья Кива и Ренат Кузьмин.

Во время онлайн-трансляции Вадим Рабинович показал смачный фак прямо в камеру суда. Так Рабинович ответил всем, кто хочет, чтобы Медведчука посадили.

Фото инцидента опубликовало издание Страна (само фото смотрите ниже).

Напомним, прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру
На суде над Медведчуком Рабинович показал всем фак на камеру / Страна

Дело Медведчука: новости

  • Правоохранители утверждают, что нардеп вступил в сговор с Россией для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ сведения о секретном военном подразделении украинской армии и причастен к созданию организации "Промінь", главная цель которой – стать структурой влияния на Украину с помощью трудовых мигрантов.
  • Кум Владимира Путина отверг все обвинения.
  • В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.

Вадим Рабинович Виктор Медведчук новости Украины
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