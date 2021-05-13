На суде над Медведчуком Рабинович показал всем "фак" на камеру

Поддержать Медведчука на судебное заседание явились его ближайшие сторонники: Вадим Рабинович, Илья Кива и Ренат Кузьмин.
Суд над Виктором Медведчуком, прямая трансляция которого уже доступна онлайн, обрастает новыми скандалами.
Нардепа и главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Медведчука обвиняют государственной измене. Поддержать его на судебное заседание явились его ближайшие сторонники: Вадим Рабинович, Илья Кива и Ренат Кузьмин.
Во время онлайн-трансляции Вадим Рабинович показал смачный фак прямо в камеру суда. Так Рабинович ответил всем, кто хочет, чтобы Медведчука посадили.
Фото инцидента опубликовало издание Страна (само фото смотрите ниже).
Напомним, прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.
Дело Медведчука: новости
- Правоохранители утверждают, что нардеп вступил в сговор с Россией для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ сведения о секретном военном подразделении украинской армии и причастен к созданию организации "Промінь", главная цель которой – стать структурой влияния на Украину с помощью трудовых мигрантов.
- Кум Владимира Путина отверг все обвинения.
- В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.
Автор: Диана Беловодская