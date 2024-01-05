Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение

Оптические иллюзии - это визуальные феномены, когда наш мозг воспринимает нечто отличное от реальности. Картины оптических иллюзий часто создаются с помощью простых фигур, таких как треугольники, круги, квадраты, прямоугольники и т. д. Затем эти фигуры располагаются по-разному, чтобы создать иллюзию.
Цель состоит в том, чтобы увидеть то, чего на самом деле нет или что скрывается на виду. Готовы ли вы к сложному испытанию, которое снесет вам крышу? Если да, то давайте начнем испытание, пишет JagranJosh.
На картинке-пазле выше вы видите спальню изнутри. Как видите, спальня довольно загромождена. Пустая бутылка из-под воды брошена на пол, а кровать неухожена.
В этой спальне можно найти стереосистему, картины, одеяла, подушки, книги и компакт-диски. Однако есть одна вещь, которая здесь присутствует. Да, вы правильно догадались. Где-то в этой спальне спрятан лимон, и никто не может его найти. Попробуйте найти спрятанный лимон за определенное время.
Помните, что время на выполнение этой головоломки-8 секунд. Итак, вы должны найти лимон за 8 секунд или меньше.
Если вы все еще не нашли спрятанный на картинке лимон, прокрутите вниз, чтобы увидеть его.
Если вам все таки удалось найти этот фрукт, то предлагаем вам проверить себя еще в нескольких интересных головоломках.
Сможете ли вы обнаружить скрытую игровую карту в этой хитрой головоломке в течение 9 секунд?
Сможете ли вы обнаружить скрытого вора среди артистов пантомимы на этой оптической иллюзии? Это не так просто, как кажется. Проверьте свою внимательность.
Вам также может быть интересно:
- Головоломка для умных: только 1% людей может найти кролика среди котов за 9 секунд
- Невероятная головоломка для новогоднего настроения: нужно найти игровую карту
- Головоломка для забавных и находчивых: надо за 9 секунд найти льва, кошку и мышь