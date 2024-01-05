Нужно найти лимон за 8 секунд: головоломка для тех, у кого отличное зрение

Сможете ли вы найти лимон за 8 секунд в этой необычной головоломке. Эта загадка позволит проверить вашу внимательность и терпеливость в решении задач.

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Сможете ли вы найти лимон за 8 секунд? / Коллаж Главред, фото: Genial, pexels

Оптические иллюзии - это визуальные феномены, когда наш мозг воспринимает нечто отличное от реальности. Картины оптических иллюзий часто создаются с помощью простых фигур, таких как треугольники, круги, квадраты, прямоугольники и т. д. Затем эти фигуры располагаются по-разному, чтобы создать иллюзию.

Цель состоит в том, чтобы увидеть то, чего на самом деле нет или что скрывается на виду. Готовы ли вы к сложному испытанию, которое снесет вам крышу? Если да, то давайте начнем испытание, пишет JagranJosh.

Сможете ли вы найти лимон за 8 секунд? / Фото: Genial

На картинке-пазле выше вы видите спальню изнутри. Как видите, спальня довольно загромождена. Пустая бутылка из-под воды брошена на пол, а кровать неухожена.

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В этой спальне можно найти стереосистему, картины, одеяла, подушки, книги и компакт-диски. Однако есть одна вещь, которая здесь присутствует. Да, вы правильно догадались. Где-то в этой спальне спрятан лимон, и никто не может его найти. Попробуйте найти спрятанный лимон за определенное время.

Помните, что время на выполнение этой головоломки-8 секунд. Итак, вы должны найти лимон за 8 секунд или меньше.

Если вы все еще не нашли спрятанный на картинке лимон, прокрутите вниз, чтобы увидеть его.

Правильный ответ / Фото: Genial

Если вам все таки удалось найти этот фрукт, то предлагаем вам проверить себя еще в нескольких интересных головоломках.

Сможете ли вы обнаружить скрытую игровую карту в этой хитрой головоломке в течение 9 секунд?

Сможете ли вы обнаружить скрытого вора среди артистов пантомимы на этой оптической иллюзии? Это не так просто, как кажется. Проверьте свою внимательность.

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