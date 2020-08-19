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О чем жалели умирающие: врачи хосписа рассказали о пациентах

19 августа 2020, 12:17

Они слышат много сожалений умирающих.

смерть_смертельная болезнь
Они слышат много сожалений умирающих. / 1zoom.ru

Вы, вероятно, не слишком много думаете о смерти. Не многие люди думает о ней. Тем не менее, некоторые медсестры и врачи каждый день сталкиваются со смертью лицом к лицу. Они слышат много сожалений умирающих. Оказалось, что медработники редко слышат, как умирающий выражает сожаление по поводу выбора цвета своей гостиной или типа автомобиля, которым он управлял. Их сожаления на смертном одре обычно ближе к сердцу, чем это.

Работники хосписа часто становятся последними, кто общается с умирающими в последние минуты жизни. Главред цитирует врачей хосписа, которые рассказывают о некоторых размышлениях людей, находящихся в терминальной стадии заболевания.

Топ-5 сожалений

1.Умирающий человек сожалеет о семье

Одно из самых сильных сожалений людей, лежащих на смертном одре, связано с членами их семей. Умирающие люди часто желают, что они не проводили больше времени со своими детьми, женой, братьями и сестрами или родителями.

По словам медсестры по паллиативной помощи Бонни Уэр, они хотели бы проводить больше времени на семейных каникулах, а не работать все время. Они хотели бы поехать навестить своих братьев и сестер в другом городе вместо того, чтобы оправдываться, что они слишком далеко. Эти сожаления особенно грустны, ведь во многих случаях людей, которым нужно услышать эти сожаления, уже нет рядом. Или, если они все еще рядом, к настоящему времени отношения настолько разорваны, что эти сожаления в последнюю минуту кажутся им пустыми. Семейные отношения всегда беспорядочные, но когда вы не цените свою семью, они становятся еще более беспорядочными и заканчиваются бесконечными сожалениями.

Вывод:

Вывод из этого сожаления, конечно же, заключается в том, что вам не нужно понять это все на смертном одре. Цените свою семью, возьмите отпуск, чтобы поехать в отпуск с семьей или поиграть с детьми. Навещайте братьев и сестер в другом городе, даже если это дорого и неудобно. Будьте тем, кто инициирует, вместо того, чтобы ждать другого человека. Дайте своей семье время и энергию сейчас, пока еще можете, чтобы в конце концов у вас была свободная и чистая совесть.

2. Хотели бы быть лучше

Часто люди желают быть более хорошими людьми только когда становится слишком поздно. Они хотели бы быть добрее, терпеливее и любвеобильнее. Они могут извиниться за свое плохое поведение по отношению к детям или жене. Это приносит им мир, зная, что их семья услышала их признание, но для семьи этого часто бывает слишком мало, слишком поздно. Годы доброты, терпения и нежности потеряны.

Некоторые умирающие пациенты также заявляют, что они слушали своего врача и придерживались более здоровых привычек, пока не стало слишком поздно. Медсестра Хайме Линн отмечает, что это сожаление распространено среди наркоманов и алкоголиков в последние часы их жизни.

Вывод:

Вы никогда не слышите, чтобы кто-то жаловался на то, что их родители или супруги слишком добрые или слишком любящие. Никогда не поздно стать самым добрым и любящим человеком, которым вы можете быть. Сегодня может быть именно тот день, когда вы начнете больше любить членов своей семьи. Возможно, вам нужно перед кем-то извиниться. Сегодня идеальный день для этого.

3. Жалеют о том, чего не сделали

Некоторые пациенты на смертном одре выражают сожаление по поводу того, что они не сделали. С возрастом люди часто вспоминают, какой могла бы быть их жизнь. Что, если бы они устроились на работу за границу или пошли в медицинский институт? У них есть много времени, чтобы подумать и пожелать, чтобы они делали что-то по-другому. Они сожалеют, что не приняли некоторых решений.

Может быть, их отговорили родители, считавшие, что рисковать неразумно. Или боялись неизвестного. Медсестры постоянно слышат эти сожаления. Это печально, потому что не о чем сказать, кроме как убедить умирающего в том, что они сделали все, что могли в то время.

Вывод:

Когда вы принимаете решение, трудно понять, хотите ли вы, чтобы впоследствии поступали иначе. Вы взвешиваете все варианты, но не всегда процесс принятия решений является однозначным. Все, что вы можете сделать, это решить, что кажется правильным в данный момент. Если вы принимаете решения, основываясь на том, что вы видите и считаете правильным в данный момент, вы не должны сожалеть.

4. Не сказали о чувствах

У умирающих людей часто подвешен язык. Внезапно они открыто говорят о своих чувствах и сожалениях. Возможно, это лечит их, но они внезапно захотели выразить свои сдерживаемые чувства своим близким. Иногда люди боятся быть честными с членами своей семьи или просто не знают, как выразить себя. Некоторых людей воспитывают, чтобы держали свои чувства в себе.

Какой бы ни была причина, ложе смерти похоже на исповедь. Умирающие хотят сказать важные вещи, и часто их слышат только медсестры. Они хотят поделиться всем, о чем они не говорили на протяжении десятилетий. Медсестры могут утешить этих пациентов, сказав им, что они сделали все, что могли. Но это не стирает их сожалений.

Вывод:

Всегда лучше что-то сказать, чем сдерживать свои чувства. Незнание своих чувств никогда никому не поможет. Возможно, вы были разочарованы тем, что друзья или семья не поддержали вас в особенно трудное время в вашей жизни. Или, возможно, в вашей жизни есть кто-то, кого вы цените, но вы никогда не выражали это ему в лицо. Открытость в своих чувствах может привести к более глубоким и прочным отношениям с людьми. Не ждите, пока окажетесь на смертном одре! Давайте, выражайте свои чувства прямо сейчас.

5. Не простили

Люди часто переносят старые обиды и в пожилые годы. Несправедливость, реальная или предполагаемая членами семьи или друзьями, ожесточает их сердца и умы. Часто только когда они заболевают на смертном одре, они начинают рассматривать свои обиды в новом свете. Может быть, разрыв этих отношений не стоил боли? Что, если бы они простили этого человека? Почувствовали бы они это сожаление?

Вывод:

Медсестры говорят, что умирающие пациенты снова и снова повторяют, что хотели бы кого-то простить. Это одно из пяти основных сожалений. Урок здесь, конечно же, состоит в том, чтобы рассмотреть свои собственные отношения. Есть ли человек или люди, которых нужно простить? Не могли бы вы сделать первый шаг к исцелению разрушенной дружбы? Мы все можем извлечь уроки из сожалений умирающих о прощении. Вы можете работать, чтобы не иметь этот же вид сожаления в вашей жизни.

Итоги

Редко ли вы слышите, что чьи-то предсмертные сожаления были связаны с тем, как выглядел их дом или какую одежду они носили? Важность материальных вещей исчезает, когда вы близки к смерти. Вы сожалеете о людях в своей жизни, а не о вещах в своей жизни. Ваши давнишние мысли и сожаления переносятся на то, как вы прожили свою жизнь, и на кого вы любили и о ком заботились.

Урок, извлеченный из этого списка из пяти сожалений, заключается в том, что жизнь коротка. Любите свою семью и окружающих как можно сильнее. Рискуйте, когда это необходимо, не бойтесь потерпеть неудачу.

Будьте снисходительным и добросердечным человеком. Никто никогда не будет жаловаться на это. И, наконец, скажите, что вы чувствуете, вместо того, чтобы подавлять это. Будьте щедры, делясь своими чувствами любви и заботы о людях. Вы никогда об этом не пожалеете.

Уроки, извлеченные из уст этих умирающих патентов, должны мотивировать вас в том, как вы живете, чтобы в тот момент, когда вы на старости окажетесь в их положении, вам не пришлось ни о чем жалеть.

смерть здоровье психология
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