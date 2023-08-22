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Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

Алина Дембицкая
22 августа 2023, 18:03 обновлено 22 августа, 18:03
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Главред отвечает на все распространенные вопросы касательно лазерной эпиляции.
лазерная эпиляция
Как подготовиться к лазерной эпиляции? / Коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скриншот из видео

В современном мире как женщины, так и мужчины ищут самые действенные способы удаления нежелательных волос на теле. К счастью, те времена, когда удаление нежелательных волос вызывало болезненные ощущения, уже давно прошли. Все дело в том, что сейчас есть высокоэффективный способ, благодаря которому можно быстро избавиться от нежелательных волос, – это лазерная эпиляция. Главред отвечает на все распространенные вопросы касательно лазерной эпиляции.

Вредна ли лазерная эпиляция?

Многие женщины считают, что лазерная эпиляция вредит организму, поэтому бреются бритвой или делают шугаринг, восковую депиляцию и тому подобное. Однако на самом деле лазерная эпиляция является безопасным и эффективным методом удаления нежелательных волос.

Во время эпиляции лазерный луч проникает непосредственно в структуру волоса, действуя на темный пигмент, содержащийся внутри волоса, – меланин.

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Если вы волнуетесь, что луч лазера может как-то подействовать на внутренние органы, вызвав рак или бесплодие, то это лишь миф. На самом деле лазерный луч проникает в кожу не глубже чем на 3-4 мм. Так что вред лазерной эпиляции – это просто необоснованная выдумка.

Противопоказания к лазерной эпиляции

Важно помнить, что лазерная эпиляция хоть и не вредна для организма, однако имеет некоторые противопоказания, которые стоит учесть перед началом процедуры.

В частности, в период беременности и грудного вскармливания стоит отказаться от лазерной эпиляции, поскольку в организме женщины происходят гормональные изменения.

Также лазерная эпиляция нецелесообразна при наличии хронических заболеваний кожи, таких как псориаз, экзема, витилиго и дерматит в стадии обострения. Процедура возможна во время ремиссии, но необходимо предварительно проконсультироваться с дерматологом.

Варикозная болезнь и тромбоз глубоких вен являются противопоказаниями к лазерной эпиляции, равно как и наличие онкологических заболеваний.

Царапины, ожоги, ссадины и другие повреждения кожного покрова ограничивают возможность проведения процедуры. Кроме того, во время активного состояния герпеса или во время ремиссии также стоит воздержаться от лазерной эпиляции.

Более того, нельзя принимать антибиотики тетрациклинового ряда, диуретики, ретиноиды и нестероидные противовоспалительные препараты. Рекомендовано завершить курс лечения, подождать 2 недели и только потом рассматривать возможность проведения процедуры.

Как подготовиться к лазерной эпиляции?

Если вы решили пройти курс лазерной эпиляции, то за две-три недели до процедуры нужно отказаться от удаления волос с помощью воска, шугаринга или пинцета. В это время допускается использование только бритвы.

Также за две недели до процедуры нельзя загорать и посещать солярии.

За 3 дня до процедуры нельзя протирать участок кожи, который будет эпилироваться, спиртосодержащими средствами, а также теми, которые содержат кислоты или ретинол.

За 4-8 часов до процедуры зону эпиляции нужно тщательно побрить.

Как вы видите, подготовка к лазерной эпиляции – это важный этап, на который стоит обратить особое внимание.

Что нельзя делать после лазерной эпиляции?

Две недели после процедуры нельзя загорать, посещать солярий или использовать автозагар.

Три дня после процедуры нельзя принимать горячую ванну, а также посещать бассейн с хлорированной водой.

Кроме того, три дня после процедуры нельзя посещать сауну или баню.

Также три дня после процедуры нельзя протирать зону эпиляции спиртосодержащими средствами.

В течение трех дней после эпиляции нужно наносить на участок кожи регенерирующие средства.

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