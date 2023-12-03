Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

Для многих застилать кровать, когда они просыпаются,уже является привычкой, хотя это совершенно нецелесообразно с гигиенической точки зрения. Поколение за поколением настаивало на идее, что для поддержания порядка в доме жизненно важно оставлять постель застеленной.
Когда следует застелить кровать
Фармацевт, известный своими советами в социальных сетях, предупреждает об опасности для здоровья от продолжения этой привычки. За его словами, прежде всего нужно проветрить комнату, широко открыть окна и снять простыни.
"Ночью влажность в комнате повышается из-за пота и отсутствия вентиляции. Если вы заправляете постель слишком рано, эта влажность может накапливаться в простынях, что способствует развитию клещей, типа "мини-пауков", которые среди прочего вызывают аллергию", – уточнил он.видео дня
Кроме того, стоит помнить о важности предотвращения попадания домашних животных на кровать.
Время, когда стоит застилать постель, по мнению эксперта: чем позже, тем лучше. Однако "если даже ты не застелишь", ничего не произойдет.
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