Плохо для здоровья: фармацевт рассказал, почему нельзя застилать постель утром

Известный фармацевт советует не застилать постель, когда встаешь, на видео, которое стало вирусным в соцсетях.

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Когда надо застилать кровать / Коллаж: Главред, фото : pixabay.com

Для многих застилать кровать, когда они просыпаются,уже является привычкой, хотя это совершенно нецелесообразно с гигиенической точки зрения. Поколение за поколением настаивало на идее, что для поддержания порядка в доме жизненно важно оставлять постель застеленной.

Когда следует застелить кровать

Фармацевт, известный своими советами в социальных сетях, предупреждает об опасности для здоровья от продолжения этой привычки. За его словами, прежде всего нужно проветрить комнату, широко открыть окна и снять простыни.

"Ночью влажность в комнате повышается из-за пота и отсутствия вентиляции. Если вы заправляете постель слишком рано, эта влажность может накапливаться в простынях, что способствует развитию клещей, типа "мини-пауков", которые среди прочего вызывают аллергию", – уточнил он. видео дня

Кроме того, стоит помнить о важности предотвращения попадания домашних животных на кровать.

Время, когда стоит застилать постель, по мнению эксперта: чем позже, тем лучше. Однако "если даже ты не застелишь", ничего не произойдет.

Напомним, электрический чайник - это удобный способ вскипятить воду, но он может быть дорогим. Инженер нашел способ кипячения воды, который стоит вдвое дешевле.

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