На газу или в чайнике: мужчина нашел самый дешевый способ вскипятить воду

Многие люди ищут способы сэкономить на электроэнергии. В рамках эксперимента один инженер выяснил, как дешевле всего кипятить воду.
Пользователь TikTok провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько энергии и сколько затрат требуется для кипячения двух литров воды комнатной температуры.
Сначала эксперт измерил расход газа, используемого его плитой, и выяснил, что кипячение воды на плите обходится ему примерно в 2 пенса (эксперт проводился в Великобритании).
Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, и выяснил, что это обойдется ему в 3,5 пенса, почти вдвое дороже, чем на плите.
"Результаты этого исследования меня удивили", - отметил мужчина.
Несмотря на то что чайники потребляют меньше энергии для кипячения, разница в ценах на электричество и газ привела к тому, что варочная панель в целом оказалась дешевле.
Смотрите видео о том, как дешевле вскипятить воду:
@dinosaurdannyx For my wife and others who asked ? #energycosts#UK#ukenergy#energyuse#energycrisis#budgeting#gasbills#sustainability#maths ##gasprices♬ Music Instrument - Gerhard Siagian
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