На газу или в чайнике: мужчина нашел самый дешевый способ вскипятить воду

Мужчина признался, что результаты этого исследования его сильно удивили.

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Мужчина нашел самый дешевый способ вскипятить воду / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие люди ищут способы сэкономить на электроэнергии. В рамках эксперимента один инженер выяснил, как дешевле всего кипятить воду.

Пользователь TikTok провел эксперимент, чтобы выяснить, сколько энергии и сколько затрат требуется для кипячения двух литров воды комнатной температуры.

Сначала эксперт измерил расход газа, используемого его плитой, и выяснил, что кипячение воды на плите обходится ему примерно в 2 пенса (эксперт проводился в Великобритании).

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Затем он использовал свой электрический чайник, чтобы вскипятить тот же объем воды, и выяснил, что это обойдется ему в 3,5 пенса, почти вдвое дороже, чем на плите.

"Результаты этого исследования меня удивили", - отметил мужчина.

Несмотря на то что чайники потребляют меньше энергии для кипячения, разница в ценах на электричество и газ привела к тому, что варочная панель в целом оказалась дешевле.

Смотрите видео о том, как дешевле вскипятить воду:

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