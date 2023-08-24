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Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

Елизавета Бельмас
24 августа 2023, 19:34 обновлено 24 августа, 19:59
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Главред расскажет, как утилизировать стекло в домашних условиях, чтобы не навредить окружающей среде.
Почему нельзя выбрасывать стекло
Почему нельзя выбрасывать стекло / коллаж: Главред, фото: скриншот

Предметы из стекла, особенно разбитые - нельзя просто сгружать в мусорный бак. Мы расскажем, как утилизировать стекло в домашних условиях, чтобы не принести никому вред.

Почему нельзя выбрасывать стекло

Существует две причины, по которым неправильная утилизация стекла приводит к пагубным последствиям. Первая - переработка. Битое стекло во время утилизации с мусором превращается в стеклобой и смешивается с отходами, из-за чего мешает процессу переработки, а иногда и вовсе делает её невозможной, так как отделить битое стекло от мусора довольно трудно.

Вторая причина заключается в том, что битое стекло в мусорных баках становится настоящей проблемой для животных, которые довольно часто ищут там себе еду. Битое стекло ранит котов и собак и приводит к печальным последствиям. Отвечая на вопрос о том, можно ли выбрасывать стекла - можно. Однако для того, чтобы избежать этих последствий, необходимо знать, как правильно его утилизировать.

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Как правильно выбрасывать разбитое стекло - два способа

Как правило, в городах есть специальные точки, где принимают на переработку пластик и стекло. В том случае, если вы нашли такую точку, стеклянную тару предварительно необходимо хорошо вымыть и просушить.

Однако если такой точки в вашем городе нет, вы можете позаботиться о животных и просто так не выбрасывать разбитые стеклянные предметы. Лучше всего обернуть осколки в бумагу, после чего обмотать скотчем и тканью, а затем ещё раз скотчем. Также после этого сверток необходимо поместить в пакет и завернуть его.

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