Почему пингвины не летают: исследователи поразили объяснением

Казалось бы, зачем пингвину крылья, если он не летает, однако этому есть объяснение.

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Неспособность летать связана с тем, сколько пингвины могут быть под водой / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Летали ли раньше пингвины

В чем причина того, что пингвины не летают

Интересные особенности пингвинов

Пингвины - это очень интересные птицы, которые сразу привлекают внимание своим уникальным видом и поведением. Но первый вопрос, который возникает у многих людей: почему пингвин не летает?

Как сообщает National Geographic, пингвины потеряли свою способность летать много миллионов лет назад. И хотя это могло показаться недостатком, на самом деле такое эволюционное изменение помогло им лучше адаптироваться к их водной среде, пишет Главред.

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Одна из основных причин, почему птицы не летают - это биомеханическая адаптация. Пингвины, которые когда-то могли летать, постепенно теряли эту способность, поскольку их крылья начали становиться все более эффективными для плавания.

В конце концов, эти приспособления сделали полет невозможным. С другой стороны, повышенная способность нырять дала пингвинам огромное преимущество в поиске пищи на больших глубинах.

Сегодня императорские пингвины могут погружаться на глубину до 450 метров и задерживать дыхание более 20 минут. Это делает их настоящими рекордсменами среди птиц. Такие возможности оказались значительно полезнее для выживания в антарктических условиях, чем способность к полету.

Если говорить о том, зачем пингвину крылья, то ответ также будет связан с их отличным умением плавать. Крылья стали своеобразными "плавниками", которые позволяют пингвинам плавать под водой с чрезвычайной скоростью и маневренностью.

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Что такое National Geographic? National Geographic - американский телеканал, транслирующий научно-популярные фильмы производства Национального географического общества США. Канал транслирует документальные фильмы, основное содержание которых чаще всего имеет отношение к науке, природе, культуре и истории. Сегодня сигнал телеканала доступен в 171 стране мира на 38 языках. Общая аудитория телеканала по всему миру - 440 миллионов домохозяйств, пишет Википедия.

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