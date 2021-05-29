Художник в Италии заработал 15 тысяч евро, продав невидимую скульптуру

Сальваторе Гаран утверждает, что пустота - это пространство, исполненное энергией / Con Sinov/Twitter

В Италии на аукционе Art-Rite за 15 тысяч евро была продана невидимая скульптура итальянского художника Сальваторе Гарана. Произведение искусства из воздуха называется "Я есть". Для того, чтобы покупатель смог доказать свою покупку, ему вручили специальный сертификат. Сам художник считает, что пустота является пространством, исполненным энергии.

Как сообщает Italy 24 News, его авторскую работу можно поместить исключительно в частном доме. Для этого нужно выбрать пространство 1,5×1,5 метра.

По словам самого художника, невидимая скульптура за 15 тысяч евро, существование которой, похоже, подтверждает исключительно сертификат, является пространством, исполненным энергии.

"И даже если мы его (пространство) опустошим и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто не имеет веса. Поэтому оно обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы, коротко говоря, в нас", - философски объяснил ситуацию Гаран.Читайте такжеПродай собаку – оплати долги: в Украине появились неожиданные лоты на аукционе

Что интересно, это уже не первая "скульптура" художника. В феврале прошлого года Гаран на площади в Милане продавал другой продукт своего творчества – работу Будда в созерцании.

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