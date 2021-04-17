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Малюська выставил на аукцион свой крипто-шедевр

17 апреля 2021, 20:15
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Министр добавил, что не знает, будет ли это просто волна хайпа, которая быстро спадет, или долгосрочный тренд в искусстве.

Малюська
Малюська выставил свою картину на аукцион / УНИАН

Министр юстиции Украины Денис Малюська в соцсети Facebook продает коллаж из своих фото с помощью блокчейн-технологий.

"Пока тюрьма в Ирпене пошла на новый круг аукциона, попробую раздобыть немного денег для тюрем другим путем, так что: выставляю на аукцион свою работу — коллаж "the sea is temporarily unavailable". Редкий шанс дешево приобрести NFT крипто-шедевр искусства! Сделать ставку на аукционе можно по ссылке в комментарии. И если вдруг кто пропустил — в мире происходит революция в коллекционировании и искусстве. На рынок вышли уникальные токены (NFT), которые позволяют закреплять предметы цифрового искусства за определенным собственником в блокчейн-платформах. NFT начали использовать не только для продажи фото/видео/графики, но и твитов или вирутальных кроссовок. Цены отдельных объектов — миллионы долларов (при том что их полные аналоги без токена часто находятся в общем бесплатном доступе)", — написал Малюська на своей странице в Facebook и обнародовал соответствующее фото.

Министр добавил, что не знает, будет ли это просто волна хайпа, которая быстро спадет, или долгосрочный тренд в искусстве, но он хочет воспользоваться возможностью и создать и продать свой NFT.

"Стартовая цена — 1 эфириум. Вырученные средства (за вычетом налогов) пойдут в спецфонд Лукьяновского следственного изолятора на ремонт бесплатных камер. Жена говорит, что никто не купит, но кого из выдающихся художников ценили при жизни?", — пишет Малюська.

Напомним, ранее сообщалось:

  • В конце весны 2020 года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах.
  • По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.
  • На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.
  • Позднее Малюська заявлял - после запуска платных камер в украинских следственных изоляторах Минюст заработал 115,5 тысячи гривен.

биткоин новости Украины Денис Малюська
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