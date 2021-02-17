В Украине выставили на продажу первую тюрьму / Укринформ

В Украине выставили на торги Ирпенский исправительный центр (№132) ‒ первое подобное учреждение, которое планируется продать в рамках анонсированной в 2020 году Министерством юстиции "большой распродажи тюрем". Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель ведомства Денис Малюська.

"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", ‒ написал чиновник.

Малюська также сообщил, что в самом скором времени выставят на торги новые объекты пенитенциарной системы.

К слову, как ранее сообщали в Минюсте, 70% денег от продажи тюрем пойдет на развитие в Украине новой тюремной инфраструктуры по европейским стандартам, а остальные 30% пойдут на нужды госбюджета.

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Напомним, ранее сообщалось: