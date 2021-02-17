В Украине выставили на продажу первую тюрьму

Министр юстиции Денис Малюська отрапортовал о начале давно анонсированной, еще в прошлом году, распродажи украинских тюрем на публичных аукционах.
В Украине выставили на торги Ирпенский исправительный центр (№132) ‒ первое подобное учреждение, которое планируется продать в рамках анонсированной в 2020 году Министерством юстиции "большой распродажи тюрем". Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook руководитель ведомства Денис Малюська.
"Первый пошел! "Большая распродажа тюрем" дошла до этапа первого аукциона. Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome", ‒ написал чиновник.
Малюська также сообщил, что в самом скором времени выставят на торги новые объекты пенитенциарной системы.
К слову, как ранее сообщали в Минюсте, 70% денег от продажи тюрем пойдет на развитие в Украине новой тюремной инфраструктуры по европейским стандартам, а остальные 30% пойдут на нужды госбюджета.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В конце весны 2020 года Денис Малюська заявил о запуске проекта платных камер в украинских следственных изоляторах.
- По словам чиновника, их создали, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, ликвидировать коррупцию на распределении между камерами и снизить затраты на выполнение решений Европейского суда по правам человека.
- На данный момент платные камеры работают в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепр.
- Позднее Малюська заявлял - после запуска платных камер в украинских следственных изоляторах Минюст заработал 115,5 тысячи гривен.